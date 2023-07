Pipico cita "paciência e sabedoria" ao Santa antes de jogo decisivo contra o Potiguar

A- A+

Principal nome do Santa Cruz, o atacante Pipico foi o escolhido para conceder entrevista antes do jogo decisivo do clube, domingo (16), contra o Potiguar, no Arruda, pelo Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Partida que pode tanto aproximar o Tricolor da próxima fase da competição como também marcar a eliminação precoce da equipe na competição. Aos 38 anos, o centroavante pregou o que os pernambucanos precisam ter para não acumular mais uma frustração na temporada.



“Por ser mais experiente, nós sabemos absorver certas coisas, passando para os meninos uma tranquilidade. O momento não é bom, mas precisamos ter paciência e sabedoria porque vamos enfrentar um time que está no G4. Não é de qualquer maneira que vamos vencer. Eles virão para jogar por uma bola, assim como outras equipes vieram. Eles sabem que somos fortes em casa”, afirmou.



O jogo também marcará a estreia do técnico Evaristo Piza no comando do clube, após demissão de Felipe Conceição. “Ele chegou faltando alguns dias antes do jogo decisivo e não deu para colocar a filosofia de trabalho, mas conversou bastante conosco, passando algumas situações do que ele pensa que é melhor para o jogo. Ainda há muito a fazer e a gente vai se ajeitando para estar apto no domingo ao que ele pedir”, declarou.



“Sabemos da nossa responsabilidade e dos desafios pela frente. O futebol acontece dessa forma. Algumas vezes, o resultado não vem e acontece a troca de treinador. Não somente no Santa como em outros clubes. Estamos nos cobrando muito para buscar reverter a situação o mais rápido possível e nada melhor do que um jogo em casa, diante do nosso torcedor, no Arruda, para dar um passo importante rumo à classificação”, completou.





Mudanças no time



O novo técnico chegou fazendo mudanças na defesa no meio. Na zaga, Ítalo Melo, com tendinite, dá lugar para Yan Oliveira. No meio, saíram Emerson Souza e Nadson. Dupla que inclusive já trabalhou com o treinador, à época em que estava no Sampaio Corrêa. Ítalo Henrique ganhou espaço, além de Chiquinho, que voltou a ser utilizado como articulador.

