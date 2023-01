Pipico comemora retorno ao Santa e rechaça aposentadoria aos 37 anos: "Estou novo, não é a hora"

A- A+

De volta ao Santa Cruz, o atacante Pipico foi apresentado nesta sexta (27), no Arruda. Feliz em regressar ao clube em que se destacou entre os anos de 2018 e 2021, o atleta frisou que, mesmo aos 37 anos, não pensa em fazer de 2023 sua despedida dos gramados com a camisa coral.



“Aos 37 anos, eu estou novo ainda. Bem fisicamente, com meu corpo em dia. Eu me dedico para caramba. Não é hora de me aposentar”, afirmou. “Estava treinando em casa com um preparador físico, mas é diferente de treinar com o grupo. Já fiz alguns testes, estou treinando com o elenco e agora estou à disposição do professor. Continuarei trabalhando para buscar meu espaço”, completou.





Pipico fará sua estreia com a camisa do Santa Cruz em 2023 já no próximo domingo (29), contra a Maguary, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. O técnico Ranielle Ribeiro afirmou que pretende acionar o jogador no decorrer do segundo tempo.



“Espero ajudar meus companheiros da melhor forma possível, fazendo gols. Tenho certeza que este ano será diferente. Não adianta falar e não fazer. Vamos manter os pés no chão. Hoje temos Pernambucano e Copa do Nordeste. Depois, Copa do Brasil e Série D. Vamos buscar títulos e tudo que estiver ao nosso alcance”, apontou.

