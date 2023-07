A- A+

Futebol Pipico é anunciado como reforço do Botafogo-PB Atacante deixou o Santa Cruz após eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro

Pipico está de casa nova. Após deixar o Santa Cruz, o atacante foi anunciado como reforço do Botafogo-PB para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta deve estrear na próxima semana, no duelo diante do São José, no Almeidão.

Com a eliminação do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, o atacante rescindiu o vínculo que tinha com o Tricolor, que era até setembro, e acertou com o Botafogo-PB. Neste ano, pelo Tricolor, o atleta marcou 11 gols.

Pipico é o novo contratado do Botafogo! O atacante de 38 anos, chega ao Alvinegro da Estrela Vermelha para ser mais uma peça importante no ataque do Belo! pic.twitter.com/mDhljNwSDU — Botafogo da Paraíba (@BotafogoPB) July 28, 2023

Veja também

Futebol Marchiori destaca chegadas de Richardson e Joecio e estuda estratégia para encarar o Operário-PR