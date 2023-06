A- A+

Futebol Pipico e Miullen juntos? Felipe Conceição analisa chance de utilizar dupla no time titular Atacantes atuaram juntos nos minutos finais da partida contra o Pacajus, no Arruda, pela Série D do Campeonato Brasileiro

O atacante Miullen foi contratado para ser uma opção no posto de centroavante do Santa Cruz, que conta com o lugar ocupado por Pipico. Mas isso não significa que, a depender das circunstâncias da partida, os dois não atuem juntos. Nos minutos finais contra o Pacajus, no Arruda, no empate em 0x0 pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a dupla firmou parceria na área. Algo que o técnico Felipe Conceição não descarta testar novamente, agora entre os titulares.



“Quando escolhemos um atleta, até pelas dificuldades, procuramos não errar em termos do que ele pode agregar. Pipico é técnico, finalizador, experiente e dentro da área sabe os caminhos. É o nosso capitão, referência, mas a gente conseguiu buscar outro atleta mais jovem, de estatura maior. Dá para os dois jogarem juntos. Vamos pensar nas alternativas, até para mudar um pouco a estrutura”, afirmou o treinador.





Atualmente, o Santa Cruz tem atuado com Lucas Silva e Emerson Galego aberto pelas pontas e Pipico centralizado. Contra Pacajus, Miullen entrou no lugar de Lucas, tentando aumentar o poder aéreo do Tricolor no final do jogo.



A próxima partida do Santa Cruz é domingo (11), contra o Globo/RN, no Barretão, pela sétima rodada da Série D. O Tricolor é o vice-líder do Grupo 3, com 11 pontos. A equipe do Rio Grande do Norte é a lanterna, com quatro. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Pingo está fora da partida. Emerson Souza, que cumpriu suspensão automática perante os cearenses, pode voltar ao time.

