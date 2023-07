Conceição explica motivo de substituições de Pipico nos últimos quatro jogos do Santa na Série D

A- A+

Um dos pilares técnicos e de liderança do Santa Cruz, Pipico está sendo substituído com uma maior frequência pelo técnico Felipe Conceição nos últimos jogos da Série D. Na derrota diante do Sousa-PB, o atacante saiu mais uma vez no intervalo da partida e viu do banco a derrota tricolor.

Pipico foi titular nas dez partidas do Santa Cruz na competição nacional. Ele ficou os 90 minutos em metade desses jogos. Porém, nos últimos quatro ele foi substituído em todos os confrontos.

As saídas de Pipico são acompanhadas pela entrada de Chiquinho. Com essa alteração, Emerson Galego é puxado para a função de centroavante.

Em entrevista coletiva, Felipe Conceição explicou o motivo de ter substituído o camisa nove outra vez.

“Tirar Pipico por que a bola não chegou nele? Não. Tem chegado bastante, tanto que a gente cria sempre chances de gols em todos os jogos como foi hoje e fizemos o gol mais uma vez. A substituição foi para dar um volume maior entre os zagueiros no corredor central. A gente estava roubando muitas bolas e precisava de um homem mais rápido na frente do gol”, disse.

No próximo jogo contra o Nacional de Patos, Emerson Galego será um dos desfalques do Santa Cruz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outra opção para substituir Pipico no decorrer das partidas é o atacante Miullen.



