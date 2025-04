Treze-PB anuncia contratação do atacante Pipico, ex-Santa Cruz e Botafogo-PB

A- A+

O Treze oficializou, na tarde desta quarta-feira (2), a contratação do atacante Pipico para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Aos 40 anos, Pipico acumula uma vasta experiência no futebol brasileiro, especialmente no cenário nordestino. No início deste ano, o atacante defendeu o Sobradinho-DF, onde disputou oito partidas e marcou cinco gols.

Entre 2023 e 2024, o jogador atuou pelo Botafogo-PB. Com a camisa do Belo, entrou em campo 40 vezes, balançou as redes em 13 oportunidades e contribuiu com uma assistência.

Antes disso, Pipico teve uma marcante passagem pelo Santa Cruz, clube que defendeu por cinco temporadas — de 2018 a 2021 e novamente em 2023.

Pela Cobra Coral, acumulou 137 jogos, 57 gols e quatro assistências. Curiosamente, o Santa Cruz será um dos adversários do Treze no Grupo A3 da Série D deste ano, o que pode proporcionar um reencontro entre o atacante e o clube onde fez história — desta vez, em lados opostos.

Revelado nas categorias de base do América-RJ, Pipico soma passagens por clubes como Bangu, Macaé, Vasco, Atlético-GO, XV de Piracicaba, Guarani, Volta Redonda, Tombense, Madureira e Paysandu.

O atacante também teve uma breve experiência no futebol europeu, defendendo o Tarxien Rainbows, de Malta.

