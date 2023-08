A- A+

Futebol "Por onde passei fui artilheiro", diz Pipico, que fortalece o Botafogo-PB após rescindir com o Santa Já regularizado, o centroavante já está à disposição do técnico Felipe Surian e espera ser goleador

O Botafogo-PB recebe um reforço significativo para a fase crucial da Série C, com a contratação do experiente atacante Pipico, de 38 anos. Sua chegada é acompanhada de grandes esperanças de impulsionar a equipe rumo à tão almejada classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Pipico já teve sua documentação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agora se coloca como uma opção viável nas escolhas de Felipe Surian para o próximo encontro em campo.

Com gratidão pela oportunidade de vestir a camisa do Belo, Pipico compartilhou suas perspectivas: "Obrigado pelas boas vindas, quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar vestindo esta camisa. Já trabalhei com alguns jogadores, inclusive já tive acesso com eles, no caso, o Renatinho (ex-Santa-Cruz), o Wesley, Nathan [...].Estou muito motivado”, afirmou

Durante a campanha do centroavante na Série D do Campeonato Brasileiro, Pipico se viu diante de uma Cobra Coral que não obteve um desempenho de destaque e, assim, não assegurou uma vaga no mata-mata.

Com o clube sem perspectivas para o restante da temporada, o jogador optou por rescindir seu contrato. Sua trajetória pelo Santa Cruz foi caracterizada pela liderança na artilharia, com um total de 11 gols marcados em 2023.

Agora, vestindo a camisa do Botafogo-PB, Pipico está determinado a se firmar como goleador no ataque da equipe: "Pode esperar sim, com certeza, eu trabalho muito, me dedico muito para sempre estar fazendo os gols. Por onde passei sempre fui artilheiro, e com essa passagem aqui no Botafogo, espero poder também fazer os gols e ajudar a nossa equipe a conseguir o nosso objetivo", assegurou.

Quanto a atual situação do Belo, o atacante comentou: "Eu acho que a equipe está muito bem, eu já vinha acompanhando, tive vários amigos aqui, tenho até hoje. É um clube que eu sempre acompanho e eu acho que estamos no caminho certo", afirmou.

Sobre o que o torcedor pode esperar com sua chegada, Pipico respondeu: “Pode esperar muita garra, muita determinação, muita vontade, e eu tenho certeza que vamos conseguir o nosso objetivo. Vocês podem esperar que a gente vai fazer um grande campeonato, eu tenho certeza que nós vamos conseguir o nosso objetivo que é o acesso”, completou.

O Botafogo-PB mantém seu impulso na Série C e permanece na zona de classificação. Com um desempenho perfeito nas últimas três partidas, o Alvinegro da Estrela Vermelha acumulou 27 pontos e solidificou sua posição como terceiro colocado.

A próxima partida do Botafogo-PB está agendada para às 20h da segunda-feira (7), quando enfrentará o São José no estádio Almeidão.



