SANTA CRUZ Série D: Pipico marca de pênalti, mas Santa Cruz é derrotado pelo Potiguar Primeiro gol do jogo aconteceu aos oito minutos da etapa complementar, com Pipico em cobrança de pênalti

Foi apostando no mesmo time que estreou na Série D do Campeonato Brasileiro e venceu o Iguatu-CE na última segunda-feira (8), que o Santa Cruz entrou em campo diante do Potiguar neste domingo (14). Mas, dessa vez, o resultado foi diferente e a Cobra Coral perdeu por 2 a 1. O único gol coral foi marcado pelo atacante Pipico, no início da etapa complementar, em cobrança de pênalti.

O Tricolor volta a campo no próximo fim de semana, quando receberá o Campinense no estádio do Arruda, às 16h do domingo (21).

O único desfalque do treinador Felipe Conceição ficou por conta de Daniel Pereira. Ainda se recuperando de uma lesão na coxa direita, o jogador permaneceu no Recife.

Os minutos iniciais da partida se mostraram marcados por equilíbrio, mas os donos da casa logo foram superados pelo protagonismo que a Cobra Coral foi desenvolvendo.

Perto dos 25 minutos de bola rolando, Nadson foi empurrado dentro da área por um jogador do Potiguar, mas o árbitro Renan Novaes Insabralde (MS) não marcou pênalti. Na sequência, Nadson bateu no rosto do adversário e um tumulto entre as equipes aconteceu.

Algumas das chances que resultaram na superioridade coral em campo na primeira etapa, vieram com o meia Chiquinho. Com um chute alto, ele desperdiçou a chance de abrir o placar no Nogueirão. Instantes depois de Fabrício Bigode cobrar escanteio, Chiquinho outra vez exagerou na altura da jogada e, de cabeça, mandou a bola à esquerda da barra do goleiro Diego Almeida.

No retorno do intervalo, a cobrança de um pênalti a favor do Santa Cruz, aos oito minutos, selou de vez a continuidade da superioridade tricolor. Pipico mandou no ângulo esquerdo, abriu o placar e fez o seu segundo nesta Série D. Mas não foi o suficiente.

Para minimizar a desvantagem, o Potiguar arriscou e conseguiu assustar o goleiro Michael, que afastou o perigo com a ponta dos dedos. O próximo susto foi sem chance para ele, com Romeu desviando a bola do setor defensivo coral e mandando para o fundo da rede. Mais à frente, um outro susto aconteceu e cravou derrota da equipe pernambucana.

Preocupado com a queda no desempenho, o técnico Felipe Conceição decidiu mexer. Acionou Anderson Paulista na vaga de Fabrício, e tirou Chiquinho para dar lugar a Emerson Galego. Depois, substituiu Pingo por Ítalo Henrique.

Júnior Câmara, do Potiguar, também reagiu. Tirou Michel Potiguar, Robert e Lucas Sefarini e colocou em campo, respectivamente, Cristiano, Vitinho e Allefe. Izaldo também foi trocado por Gabriel Silva.

Após as mexidas, o confronto retornou ao cenário inicial, balanceado por equilíbrio, mas Vitinho, já aos 50 minutos do segundo tempo, apareceu, novamente deixou o goleiro Michael sem chances e marcou o segundo gol do Potiguar, dando a vitória aos mandantes.

Ficha Técnica

Potiguar (2)

Diego Almeida; Lucas Serafini (Allefe), Victor Sousa, Anderson Júnior, Bebeto (Caíque Valdívia) e Izaldo (Gabriel Silva); Michel Potiguar (Cristiano) e Marquinhos Taipu; Wilson, Romeu e Robert (Vitinho) | Técnico: Júnior Câmara

Santa Cruz (1)

Michael; Léo Fernandes, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcus Vinícius; Pingo (Ítalo Henrique), Fabrício Bigode (Anderson Paulista), Chiquinho (E. Galego); Lucas Silva (Maranhão), Nadson (Marcelinho) e Pipico | Técnico: Felipe Conceição

Estádio: Nogueirão, no Rio Grande do Norte

Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)

Assistentes: Reinaldo de Souza Moura (RN) e João Henrique Queiroz da Silva (RN)

Gols: Pipico (Santa Cruz), Romeu (Potiguar) e Vitinho (Potiguar)

Cartões amarelos: Izaldo (Potiguar), Lucas Serafini (Potiguar), Pingo (Santa Cruz), Léo Fernandes (Santa Cruz) e Vitinho (Potiguar)

