Copa do Brasil Pipico marca no fim e Santa Cruz avança à segunda fase da Copa do Brasil Tricolor não fez uma grande partida, saiu atrás no placar, mas conseguiu classificação com o camisa 9 nos acréscimos

O Santa Cruz está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. Em confronto realizado na noite desta terça-feira (28), no estado de Minas Gerais, o Tricolor ficou na igualdade com o Democrata GV, no Mamudão, em Governador Valadares, por 1x1, e assegurou sua continuidade no principal mata-mata do País. Após sair atrás no placar em pênalti contestável, a Cobra Coral chegou ao gol salvador nos acréscimos do segundo tempo, com Pipico. O resultado garantiu R$ 900 mil aos cofres tricolores. Na próxima fase, os pernambucanos vão encarar o vencedor de Tocantinópolis e América/MG.

O jogo

Não que o Santa tenha incomodado o Democrata durante o primeiro tempo. Mas, jogando pelo empate para voltar para o Recife com a classificação na bagagem, o Tricolor conseguia neutralizar as investidas da Pantera. Em duas chances, contudo, os donos da casa ficaram perto de abrir o marcador. Aos 17, Rony cabeceou na trave e, no rebote, dentro da área, Pablinho finalizou para fora com o gol aberto. Logo em seguida, após bobeada da zaga coral, Nael limpou Ítalo Melo e bateu rasteiro para grande defesa de Michael, que ainda segurou a sobra aproveitada por Pablinho.

Quando a etapa inicial se encaminhava para o término, o Democrata abriu o placar, graças a um pênalti duvidoso. Após passar por Feijão, Pablinho caiu na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Gabriel Vieira bateu firme e deixou os mandantes em vantagem.

Com o revés no marcador e a necessidade de pelo menos empatar, o Santa Cruz se lançou ao ataque. Porém, com a zaga bem postada, o Democrata pouco sofreu defensivamente para segurar as chegadas da Cobra Coral, além de incomodar nos contra-ataques. Principal válvula de escape, Pablinho foi acionado em velocidade, aos 15 jogados, e chutou cruzado para boa intervenção de Michel.

Apostando no tudo ou nada para buscar o resultado de igualdade, o técnico Ranielle Ribeiro ainda acionou o zagueiro Yan Oliveira para jogar enfiado na área, mas foi Pipico quem garantiu a classificação. Aos 50, o camisa 9 cabeceou sem chances para Glaycon e deu números finais ao duelo.

Ficha do jogo

Democratas GV 1

Glaycon; Gabriel Marques, Rony e Jorge Mendonça; Douglas, Gabriel Vieira (Felipe Hereda), Matheuzinho (Mateus), Nael (Nestor) e Léo Carioca; Pablinho (Luiz Fernando) e Brandão (Thiaguinho). Técnico: Paulo César Schardong.

Santa Cruz 1

Michael; Jefferson Feijão (Dayvid), Alemão, Ítalo Melo e Marcus Vinícius; João Erick (Felipe Gedoz), Arthur e Anderson Ceará (Anderson Paulista); Lucas Silva (Yan Oliveira), Maranhão (Gabriel Cardoso) e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Local: Mamudão (Governador Valadares/MG)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

Gols: Gabriel Vieira, aos 46' do 1T (DGV); Pipico, aos 50' do 2T (STA)

Cartões amarelos: Felipe Hereda (DGV); Anderson Ceará, Alemão (STA)

