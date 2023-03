Pipico revela conversas para renovação contratual com o Santa

A- A+

Com contrato se encerrando no final de maio, Pipico e Santa Cruz iniciaram as conversas para tratar da renovação contratual até o restante da temporada 2023. De acordo com o jogador “detalhes” separam o acerto oficial entre as partes.



“Tive uma conversa formal com Sandro (Barbosa, do departamento de futebol). Deixamos algumas coisas alinhadas, bem encaminhadas. Não renovei ainda, mas agora é esperar para acertar os últimos detalhes”, afirmou o jogador.

Pipico foi decisivo na classificação do Santa Cruz no jogo da primeira fase da Copa do Brasil. Foi do centroavante o gol, nos acréscimos do segundo tempo, que assegurou o empate em 1x1 com o Democrata-GV, em Governador Valadares, garantindo o avanço à segunda fase e, de quebra, a premiação de R$ 900 mil.



Agora, o atacante foca no jogo de domingo (5), às 18h30, no Arruda, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. O Tricolor é o atual sexto colocado do Grupo B, com cinco pontos. A Bolívia Querida é a quarta do A, com sete.



“Espero fazer um grande jogo novamente, contando com a ajuda do nosso torcedor, enchendo o Arruda para buscarmos à classificação (à próxima fase)”, declarou Pipico.

