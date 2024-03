A- A+

Zoação "Pipoca" e "Boas Férias": Náutico e Sport provocam eliminados do Pernambucano Retrô e Santa Cruz ficaram de fora da decisão do Estadual

As classificações de Náutico e Sport para a grande final do Pernambucano 2024 tiveram uma semelhança além das vagas decididas nos pênaltis. As duas equipes provocaram os times eliminados- Retrô e Santa Cruz, respectivamente. Confira as resenhas:

Apesar de não ser considerado um clássico histórico em Pernambuco, Náutico e Retrô tiveram momentos quentes nos bastidores nesta temporada. O Timbu chegou a denunciar a Fênix no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJD-PE) pedindo a retirada de pontos por supostas escalações irregulares na primeira rodada. O processo foi arquivado.

Com a classificação nos pênaltis, o Náutico publicou uma provocação nas redes sociais. O clube publicou uma imagem com uma camisa das cores do Retrô num varal de roupas. "Não entorta, não ressurge, só pipoca", diz o texto da foto.

Nesse sábado (16), foi o momento do Sport brincar com o Santa Cruz. O Leão aproveitou o fato do duelo das semifinais ter sido o último jogo do rival no ano e publicou um vídeo com a sequência de divisões nacionais sem a presença da Cobra Coral.

O vídeo tinha a frase “Game Over”, que significa fim de jogo e desejou boas férias ao Santa Cruz.

Veja também

Tênis Alcaraz vence Medvedev e é bicampeão do Masters 1000 de Indian Wells