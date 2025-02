Piqué é suspeito de práticas ilegais em mediação que levou Supercopa da Espanha para Arábia Saudita

A- A+

O ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué comparecerá perante um juiz no dia 14 de março, em caso que tenta determinar se sua mediação na transferência da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita foi ilegal, de acordo com uma decisão à qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira.

"Tendo em vista o estado do processo, ficou acertado que o senhor Gerard Piqué Bernabeu será declarado suspeito em 14 de março", diz a sentença do juiz que investiga um caso no qual também é acusado o ex-presidente da federação espanhola, Luis Rubiales.

A sentença judicial de maio que anunciou a acusação do ex-zagueiro do Barcelona explicou que os fatos sob investigação "têm origem em possíveis ilegalidades com implicações penais na contratação de acordos" entre a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Arábia Saudita.

Os contratos, no valor de 40 milhões de euros por ano para a competição na Arábia Saudita, incluíam uma cláusula para "garantir o pagamento da comissão anual de 4 milhões de euros (US$ 4,3 milhões) à Kosmos", empresa de Piqué, dizia o texto.

A Kosmos mediou essa operação quando Piqué ainda era jogador do Barça.

Sob esse acordo, a Supercopa começou a ser realizada na Arábia Saudita em 2020. A investigação sobre Piqué decorre de um processo contra o ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales, por suposta corrupção e supostos contratos irregulares durante seu mandato, sob o qual foi assinado o acordo para transferir a Supercopa.

A data da aparição de Piqué é conhecida no dia em que o julgamento de Rubiales por agressão sexual e coação foi concluído e estava pronto para a sentença, pelo beijo na boca que ele deu na jogadora Jenni Hermoso na cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo Feminina de 2023, que a Espanha conquistou em Sydney.

