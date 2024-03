A- A+

data fifa Piquerez, do Palmeiras, perde voo e é cortado da seleção do Uruguai Voo inicialmente estava marcado para esta segunda-feira, mas Federação uruguaia remarcou para o último domingo (17)

O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, foi cortado da lista de convocados da seleção do Uruguai para os compromissos desta Data Fifa por um motivo um tanto inusitado. O jogador de 25 anos perdeu o voo para a Europa e, por isso, não participará dos amistosos contra a Seleção Basca e a Costa do Marfim.

O Globo apurou que o voo de Piquerez estava marcado, inicialmente, para esta segunda-feira, às 15h (de Brasília). No entanto, a Federação Uruguaia de Futebol teria enviado um e-mail ao clube e uma mensagem ao jogador, ontem, com uma nova programação, e a passagem foi remarcada para o próprio dia 17.

A remarcação obrigaria um embarque imediato do lateral-esquerdo. O Palmeiras tentou solucionar o problema com a Federação Uruguaia e se dispôs a providenciar outro voo para Piquerez, mas a comissão técnica de Marcelo Bielsa optou pela desconvocação.

Segundo os portais do Uruguai, a seleção possui Mathías Olivera, do Napoli, e Matías Viña, do Flamengo, para a posição. Por isso, o técnico Marcelo Bielsa decidiu não convocar outro jogador para substituir Piquerez.

