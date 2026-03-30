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FUTEBOL Piquerez, do Palmeiras, rompe ligamento do tornozelo direito e precisará passar por cirurgia Lateral se lesionou durante amistoso do Uruguai contra a Inglaterra, na última sexta

O Palmeiras recebeu uma péssima notícia nesta pausa da Data Fifa. O lateral-esquerdo Piquerez sofreu ruptura ligamentar no tornozelo direito durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, na sexta-feira, no Estádio de Wembley, e precisará passar por uma cirurgia nos próximos dias.

A contusão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida. O lateral se envolveu em forte dividida com Madueke na linha de fundo. O atacante inglês tentou um chute, acabou enroscando suas pernas na perna direita do uruguaio e caiu por cima dela. No movimento, Piquerez parece ter torcido o tornozelo.

A partida foi paralisada por quase cinco minutos para o atendimento ao atleta. Piquerez acabou deixando o campo de maca e foi substituído por Gimenez.

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