A- A+

FUTEBOL Pirlo aceita acordo verbal de Maldini e será o novo treinador da Itália, diz jornal O ex-volante da seleção italiana e campeão da Copa do Mundo em 2006, terá a missão de recolocar o futebol italiano no topo

Andrea Pirlo, de 47 anos, será o novo treinador da Itália. A informação foi divulgada pelo jornal italiano Corriere dello Sport nesta sexta-feira, 24. Depois de consulta a Carlo Ancelotti e recusa de Pep Guardiola, o ex-meia da seleção italiana, campeão da Copa do Mundo em 2006, aceitou proposta do diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Paolo Maldini, de acordo com o jornal.



O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transações do futebol internacional, também cravou o acerto entre o ex-jogador e a seleção italiana.





Pirlo era um dos nomes favoritos para assumir o cargo. No início da semana, outro jornal italiano, La Gazzetta dello Sport, publicou que o ex-volante da Inter de Milão, Milan e Juventus havia ganhado força nos bastidores após a chegada de Paolo Maldini e Leonardo à estrutura das seleções nacionais, responsáveis por conduzir a escolha do novo treinador.



Depois de ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a FIGC iniciou um processo de reformulação no futebol italiano. A escolha de Pirlo, ex-jogador com identificação com a seleção e multicampeão pelos clubes que defendeu, faz parte deste movimento.



Após pendurar as chuteiras, Pirlo começou sua carreira como treinador e já comandou Juventus, onde faturou uma Copa Itália e uma Supercopa da Itália, além de Fatih Karagümrük, da Turquia, Sampdoria e Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos.

Veja também