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Futebol Internacional Pirlo é o favorito de Maldini para assumir o comando da seleção da Itália, diz jornal Ex-volante é visto como um candidato capaz de unir identificação com a seleção italiana e renovação para os próximos anos

A Itália iniciou o processo para definir quem comandará a seleção nos próximos anos e Andrea Pirlo passou a figurar entre os favoritos.

De acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o ex-volante ganhou força nos bastidores após a chegada de Paolo Maldini e Leonardo à estrutura das seleções nacionais, responsáveis por conduzir a escolha do novo treinador.



Segundo o veículo, Pirlo é visto como um candidato capaz de unir identificação com a seleção italiana e uma proposta de trabalho voltada para a renovação da equipe.

O fato de ter sido um dos protagonistas da conquista da Copa do Mundo de 2006 também pesa positivamente na avaliação da federação.



A relação de confiança entre Pirlo, Maldini e Leonardo não é recente. Os dois dirigentes já tentaram trabalhar com o ex-meio-campista em outras oportunidades: Maldini cogitou levá-lo ao Milan, enquanto Leonardo manifestou interesse em contar com ele em outro projeto ao longo da carreira.



Embora o nome de Pirlo esteja em evidência, a federação mantém outras alternativas no radar. Pep Guardiola continua sendo considerado o principal desejo da cúpula italiana, enquanto Antonio Conte e Roberto Mancini completam a lista de treinadores analisados.



A expectativa da imprensa italiana é que Maldini e Leonardo apresentem nos próximos dias um nome ao presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, para dar início ao novo ciclo da equipe.



Vale mencionar que, após encerrar a carreira como jogador, Pirlo iniciou sua trajetória como treinador na Juventus, em 2020. Na ocasião, comandou um elenco que ainda contava com Cristiano Ronaldo.



Na sequência, acumulou passagens pelo Fatih Karagümrük, da Turquia, e pela Sampdoria. Atualmente, trabalha no Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos, onde está desde a temporada passada



A procura por um novo comandante ocorre em um dos momentos mais delicados da história recente da seleção italiana. Mesmo sendo tetracampeã mundial, a Azzurra acumulou sua terceira ausência consecutiva em Copas do Mundo ao ficar fora das edições de 2018, 2022 e 2026.



Nem mesmo o aumento do número de participantes do Mundial para 48 seleções foi suficiente para recolocar os italianos na principal competição do futebol, cenário que acelerou a reformulação conduzida pela federação.

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