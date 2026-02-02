A- A+

Aquarace Piscina flutuante no mar com atletas olímpicos e amadores marca encerramento do Goiana Beach Sports O Aquarace contou com provas individuais de 50 metros nos quatro estilos na Praia de Ponta de Pedras

O Goiana Beach Sports chegou ao fim nesse domingo (1º), na praia de Ponta de Pedras, no município de Goiana, com a disputa do Aquarace, uma piscina flutuante dentro do mar, pioneira no mundo. O evento reuniu atletas olímpicos e amadores.

O Aquarace contou com provas individuais de 50 metros nos quatro estilos (peito, costas, borboleta e livre).

Entre os atletas olímpicos participantes estiveram Fabíola Molina, Daynara de Paula, Ana Carolina Vieira, Breno Correia, Luís Altamir, Fernando Scheffer e Brandonn Almeida.

Idealizador do Aquarace, o ex-nadador olímpico Kaio Márcio avaliou o evento em Goiana.

"Ficamos muito felizes em ver o público e os atletas satisfeitos. Trabalhamos muito para entregar uma competição com altíssima qualidade, com transmissão ao vivo e a presença de atletas olímpicos e amadores", disse.

Entre os atletas amadores, um dos participantes foi José Antônio da Silva, de 86 anos. Morador de Goiana, ele começou na natação em 2014 para aprender sobre o esporte e acabou se apaixonando.

“Estou sempre treinando, me exercitando, seja na natação ou na academia. Estou sempre na ativa. Já participei de várias provas e tenho 29 medalhas. Estou muito feliz por me manter ativo e conectado com a vida. Nunca imaginei competir em uma piscina dentro do mar. É admirável”, afirmou.

Além do Aquarace, o Goiana Beach Sports contou com uma arena montada para as disputas de vôlei de praia e beach soccer.

Para o próximo ano, o prefeito do município, Marcílio Régio, garantiu uma nova edição do evento.

“Montamos uma arena de primeiro mundo. Recebemos várias modalidades e estamos encerrando com esta piscina no mar. Goiana sai na frente com algo inédito, nunca visto no litoral de Pernambuco. Em 2027 tem mais”, finalizou.



Com informações de assessoria

