A- A+

BASQUETE Pistons encerram sequência de 12 vitórias seguidas do San Antonio Spurs na NBA Time texano ainda viu o jovem ala-armador Dylan Harper deixar a quadra mancando, já no fim do jogo, após sofrer uma aparente lesão na perna esquerda em lance sem contato

O Detroit Pistons pôs fim, nesta terça-feira, à sequência de 12 vitórias consecutivas do San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama — até então a maior série invicta do momento na NBA —, com um triunfo fora de casa por 105 a 93. A seguir, os destaques da rodada desta terça-feira na liga americana de basquete:

Wemby não foi o suficiente

Em San Antonio, os torcedores dos Spurs presenciaram a primeira derrota de sua equipe desde 23 de outubro. Os atuais vice-campeões começaram a temporada com dois tropeços diante do Oklahoma City Thunder e do Houston Rockets, mas, na sequência, mantiveram-se invictos por 12 partidas.



A série chegou ao fim com a visita do Detroit, terceiro colocado da Conferência Leste, em uma noite inspirada de seus dois armadores, Cade Cunningham e Daniss Jenkins, que somaram 52 pontos.

Cunningham, líder dos Pistons, terminou a partida com 27 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, em um confronto que os Spurs mantinham sob controle até meados do terceiro quarto. Treze pontos consecutivos de Cunningham e Jenkins colocaram os Pistons à frente no placar; a defesa da equipe de Detroit ainda limitou os Spurs a menos de 100 pontos pela primeira vez nesta temporada.

Wembanyama, que errou sete de suas oito tentativas de arremesso de três pontos, encerrou o jogo com 25 pontos e 18 rebotes. O armador De'Aaron Fox também errou todos os seus cinco arremessos da linha de três pontos, terminando com apenas 6 pontos. Com a derrota, o San Antonio (12-3) caiu para a segunda posição na Conferência Oeste, ficando atrás do Los Angeles Lakers (12-2).



Wembanyama durante a partida. Foto: Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





As consequências podem ser ainda piores para os Spurs: o jovem ala-armador Dylan Harper deixou a quadra mancando, na reta final do último quarto, após sofrer uma aparente lesão na perna esquerda em um lance sem contato.

Knicks vencem novamente em Toronto

O New York Knicks — que derrotou os Spurs nas últimas Finais — conquistou uma vitória fora de casa contra o Toronto Raptors por 111 a 102. O ataque dos Knicks, que já haviam vencido em Toronto no domingo, concentrou-se nas mãos de seus dois principais nomes: Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns.

O pivô dominicano-americano terminou a partida com 16 pontos, 16 rebotes e 8 assistências, enquanto Brunson foi o cestinha, com 31 pontos. Após um início de temporada preocupante, com três derrotas consecutivas, os atuais campeões aparecem agora na sexta colocação da Conferência Leste, com uma campanha de 8 vitórias e 6 derrotas.

Os Raptors, por sua vez, ocupam a nona posição na conferência (5-9). Nesta terça-feira, a equipe informou que sua estrela, Kawhi Leonard, continuará afastada das quadras por, pelo menos, mais uma semana.

Wolves registram seu melhor início

Em Minnesota, o Timberwolves conquistou uma vitória emocionante por 106 a 105 sobre o Portland Trail Blazers, atingindo uma campanha de 11-4 e igualando o melhor início de temporada de sua história. O Timberwolves alcançou essa marca apesar da ausência de seu principal jogador, Anthony Edwards, que não atua desde 26 de outubro.

Ayo Dosunmu, substituto de Edwards, destacou-se com 30 pontos. Foto: David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Naquela que foi sua sétima vitória em oito partidas, o Minnesota garantiu o triunfo sobre o Portland graças a um toco providencial do pivô Trey Lyles em Damian Lillard, no momento em que o armador buscava a cesta da vitória, a apenas um segundo do fim.



O ala-armador Ayo Dosunmu, substituto de Edwards, destacou-se com 30 pontos, enquanto Lillard anotou 25 para os Trail Blazers.

Veja também