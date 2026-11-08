Pivetti analisa opção por utilizar reservas em derrota para o CRB

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O técnico Bruno Pivetti explicou a opção por colocar em campo o time reserva do Náutico na derrota por 3x0 para o CRB, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sem contar com os titulares, liberados antecipadamente para terem férias em meio a um cenário de instabilidade no clube por conta de atrasos salariais, imaginava-se que o Timbu começaria o confronto com o time sub-20, mas o treinador indicou que não queria “perder a consistência competitiva”.

“Confiamos em todo o elenco. É bom que se diga que tínhamos somente seis jogadores da base inscritos e por isso eu trouxe os (reservas) que estavam à disposição. Muito se fala sobre por que alguns jogadores não iniciaram. É importante lembrar que estávamos jogando contra uma equipe profissional, brigando pelo G-6. Saímos da qualidade do CRB. Não podíamos perder a consistência competitiva. Tentamos escalar para ter maior solidez e, depois, oportunizar os jogadores da base", apontou.

“Uma coisa é oferecer oportunidade aos jogadores, mas essa oportunidade vem quando existe o devido preparo. Quando se tem um padrão de jogo que oferece segurança. Não adianta colocar todos de uma vez, porque a oportunidade passa a ser uma exposição, e não tem a devida análise da qualidade dos jogadores para a sequência no clube”, argumentou.

Segundo o treinador, a opção de poupar os jogadores não é algo fora do normal no atual contexto da Série B.

“Quando se tem uma decisão institucional, não se questiona e sim se cumpre. O clube optou por oferecer férias antecipadas a alguns jogadores e isso, nessa fase do campeonato, quando o objetivo está concluído, não é algo incomum. A gente vê outras equipes na Série B com a vida resolvida, mesclando o time, oferecendo oportunidades para jogadores que tiveram menos volume, colocando alguns da base. O que se fez aqui foi uma antecipação do planejamento de 2027. Obviamente perdemos um pouco da nossa força”, afirmou o treinador.

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