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Futebol Pivetti explica desabafo sobre "usar sub-20 se o time não quiser jogar" Transmissão do jogo entre Náutico e Novorizontino, nos Aflitos, pela Série B, captou a declaração do treinador à beira do gramado

Durante a transmissão do jogo entre Náutico e Novorizontino, na última quinta-feira, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Bruno Pivetti foi visto fazendo uma crítica ao desempenho do time, que saiu derrotado por 2x0. "Quem não quiser jogar, não joga. Eu pego e boto o sub-20", disse. Na coletiva de imprensa após o duelo, o treinador foi questionado sobre a declaração e explicou o contexto.

"Essa é uma conversa privada e é normal, no calor do momento, fazer essa comunicação. Mas, realmente, em alguns momentos em que a gente teve a oportunidade de jogar a bola para frente, a gente jogou para trás. Isso me deixou consternado, mas sei da qualidade do grupo. Eu confio nos jogadores, mas também confio na base do Náutico também", iniciou Pivetti, destacando a utilização dos pratas da casa no elenco.

"Tivemos o Samuel e o Kauã Maranhão, fizemos um grande jogo contra o Sergipe (pela Copa do Brasil Sub-20). Mas eu confio no grupo. Não é possível que a gente desaprendeu em uma semana. Tivemos muito bem contra o Sport, contra o Fortaleza e vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ter um desempenho melhor contra o Vila Nova", completou.

Mesmo com o revés diante do Novorizontino, Pivetti demonstrou confiança na recuperação do Náutico na próxima rodada, domingo, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

“Confio nos jogadores, na qualidade, no talento deles. Esse grupo demonstrou que pode ter um espírito forte. São profissionais. Essa remobilização é normal quando vem o resultado adverso. Precisamos, até mentalmente, demonstrar o que precisamos corrigir para ter um nível competitivo maior no domingo. Queremos tirar a imagem dessa última partida”, pontuou.

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