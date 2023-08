A- A+

Futebol Pivetti valoriza elenco e cita chances de escalar Jael e Maxwell diante do Brusque Náutico encerrou nesta sexta (18) os preparativos para o jogo no Augusto Bauer, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Jael e Maxwell relacionados. O goleiro Gabriel Leite estreando na vaga de Vagner, suspenso. Diego Ferreira, expulso, fora do jogo. Possibilidade de mudança no ataque…o Náutico que entra em campo neste sábado (19), no Augusto Bauer, pela Série C do Campeonato Brasileiro, terá uma série de novidades. Com desfalques e mudanças no elenco, o novo técnico do Timbu, Bruno Pivetti, preferiu ressaltar a força do grupo antes do duelo decisivo em busca da vaga no quadrangular.



“Conseguimos, nos três treinos que fizemos, trabalhar nosso modelo de jogo. Os jogadores estão assimilando bem as ideias que foram propostas. Identificamos um elenco de qualidade, com jogadores experientes e esperamos que o trabalho surta efeito diante do Brusque”, afirmou Pivetti.





“Temos um elenco equilibrado, com bons jogadores servindo em todas as opções, fazendo ajustes para minimizar o efeito dos atletas suspensos, como a liderança de Vagner no gol, que vinha fazendo grande temporada. Tem também as ausências de Rennan e Diego. Mas temos convicção que, pela qualidade do elenco, vamos suprir da melhor maneira”, completou.



Na frente, a expectativa é quanto ao retorno do centroavante Jael, que não atua desde o dia 10 de julho por conta de uma lesão na coxa esquerda, além da estreia de Maxwell, contratado recentemente.



“Jael retornou do departamento médico, teve bons treinamentos e isso chancelou a vinda dele. Sabemos da importância de um jogador com essa experiência em um momento crucial na competição. Já Maxwell vinha treinando e conhece nossas ideias. Fizemos a pré-temporada juntos na Chapecoense e isso corta caminho quanto essa familiarização do nosso modelo de jogo. Ele demonstrou que está em boas condições”, frisou.

