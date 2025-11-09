A- A+

Futsal Pivô do Sport decide título com a Seleção Brasileira sub-17 de futsal Jhon Lucas foi um dos grandes destaques do Brasil no Dakar en Jeux

O pivô do Sport, Jhon Lucas, foi um dos destaques da Seleção Brasileira sub-17 na disputa dos jogos Dakar en Jeux, em Senegal. O atleta rubro-negro marcou um dos gols do Brasil na vitória por 3x1 diante de Portugal, na final do torneio.

No momento em que Jhon marcou na partida, o clássico estava empatado em 1x1. Como manda a cartilha do pivô, o atleta do Leão dominou de costas para marcação, enganou a marcação na movimentação de corpo e virou para finalizar de canhota e pavimentar a vitória brasileira.

Atleta de ainda 16 anos, John Lucas foi considerado como um dos artilheiros e destaques de toda a competição. Nascido em 2009, o pernambucano iniciou sua trajetória como goleiro do Retrô.

Em seguida, já atuando na linha, se destacou na base do Santa Cruz. Com as boas atuações, despertou o interesse do Sport, sua atual equipe.

Veja também