Dom, 09 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo08/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futsal

Pivô do Sport decide título com a Seleção Brasileira sub-17 de futsal

Jhon Lucas foi um dos grandes destaques do Brasil no Dakar en Jeux

Reportar Erro
Jhon Lucas, destaque da Seleção Brasileira sub-17 de futsal e do Sport Jhon Lucas, destaque da Seleção Brasileira sub-17 de futsal e do Sport  - Foto: Divulgação/@jojdakar2026

O pivô do SportJhon Lucas, foi um dos destaques da Seleção Brasileira sub-17 na disputa dos jogos Dakar en Jeux, em Senegal. O atleta rubro-negro marcou um dos gols do Brasil na vitória por 3x1 diante de Portugal, na final do torneio. 

No momento em que Jhon marcou na partida, o clássico estava empatado em 1x1. Como manda a cartilha do pivô, o atleta do Leão dominou de costas para marcação, enganou a marcação na movimentação de corpo e virou para finalizar de canhota e pavimentar a vitória brasileira. 

Leia também

• Sport e Adesppe Cabrobó caem na fase de grupos da Copa Nordeste de Futsal

• Goleiro pernambucano Dennis Cavalcanti estreia na UEFA Futsal pelo atual campeão Palma

Atleta de ainda 16 anos, John Lucas foi considerado como um dos artilheiros e destaques de toda a competição. Nascido em 2009, o pernambucano iniciou sua trajetória como goleiro do Retrô.  

Em seguida, já atuando na linha, se destacou na base do Santa Cruz. Com as boas atuações, despertou o interesse do Sport, sua atual equipe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Dakar 2026 (@jojdakar2026)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter