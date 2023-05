Planilha previa pagamentos de até R$ 80 mil e revela novos jogadores citados em esquema

A- A+

Os atletas que topassem se envolver em lances manipulados visando a ganhos em apostas esportivas poderiam receber até R$ 80 mil. É o que mostra uma planilha presente no processo do Ministério Público de Goiás, decorrente da operação Penalidade Máxima.

Segundo o documento, que cita nomes de novos atletas, que ainda não haviam aparecido anteriormentem, os apostadores previam sinais (pagamentos parciais antecipados) de R$ 10 a R$ 50 mil reais em cada operação. Os valores totais variam entre R$ 50 e 80 mil.

A planilha inclui os nomes Vitor Mendes, Nino Paraíba e Paulo Miranda, que já haviam sido citados em outros trechos do processo.

Outros nomes que aparecem são os do equatoriano Realpe e do uruguaio Jesus Trindade, jogadores do Bragantino; além de Max Alves, ex-Flamengo e Cuiabá, hoje no Colorado Rapids-EUA. Raphael Rodrigues, Sidclei, Pedrinho e Savio são os demais nomes citados.

As operações aconteceram nos dias 17 e 18 de setembro e 16 de outubro do ano passado. Em cada uma delas, os apostadores se organizam por valores já pagos, outros em aberto e alguns já concluídos.

