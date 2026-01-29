A- A+

FUTEBOL Plano de paquera e culto agarradinhos: a história de Lucas Paquetá e Duda Fournier Apontada como parte do 'casal queridinho' nas redes, nutricionista já é esperada ao lado do jogador na volta ao clube carioca

Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo, conforme foi anunciado oficialmente na quarta-feira (28). Além do jogador de futebol, que atuava pelo West Ham até então, outra pessoa também terá o seu retorno nessa mesma esteira: Duda Fournier, casada com o atleta desde 2018 — fato que a faz atualizar o time das “flaesposas”.



Nas redes sociais, eles são vistos como um “casal queridinho” dos fãs e fazem questão de demonstrar o amor.

No Instagram mesmo, Paquetá e Duda identificam que são casados um com o outro. Também nas redes, costumam publicar fotos com os filhos Benício, de 5 anos, e Filippo, de 4, arrancando suspiros dos internautas.





Lucas Paquetá, Duda Fournier e os filhos, Benício e Felippo — Foto: Reprodução/Instagram

A história de amor do jogador e da nutricionista começou justamente no Flamengo. Em entrevista ao podcast PodDelas, eles contaram que Paquetá havia arquitetado a primeira paquera com Duda. No caso, ela ainda estudava nutrição na faculdade e realizava estágio na base do time carioca, clube em que o atleta já atuava.

“Eu não tinha contato com o Lucas. Um dia, eu fui levar os meninos para fazer a pesagem, não era dia do profissional porque não podia ter contato, e o bonito apareceu lá. Todo errado porque foi se pesar depois do almoço, nada a ver... Só que, a verdade, é que ele queria me ver! Foi armado”, contou ela. O tiro, entretanto, saiu pela culatra e algumas coisas saíram do planejamento inicial.





Lucas Paquetá e Duda Fournier exibem a nova tatuagem nas redes sociais — Foto: Reprodução

“A gente nunca tinha se falado, mas eu já sabia que ela trabalhava lá. Uma mulher bonita dessas, querendo ou não, as pessoas comentam. Eu vi que ela ia estar lá, aí pensei em ficar até tarde para ver no que dava. Eu fui me pesar, mas meu plano deu todo errado. Me pesei e meu peso deu altíssimo! Na época, se você se pesasse alto, você ficava fora do jogo. E aí, um lance que eu fui para paquerar, eu saí de lá bravo, não olhei para ela”.

Mesmo depois que a primeira tentativa não deu certo, o jogador insistiu e decidiu tentar contato pelas redes sociais. A conversa engrenou depois, com trocas frequentes de mensagens, até que veio o convite para um primeiro encontro verdadeiro. Os dois ficaram juntos por cerca de sete meses antes de oficializarem o namoro. Antes disso, Duda deixou o trabalho no Flamengo após sofrer pressão interna, já que não poderia se envolver com atletas do clube enquanto fazia parte da equipe.





Nas redes, o casal costuma publicar registros em momentos em família, dancinhas virais e em cultos religiosos, nos quais aparecem agarradinhos enquanto rezam. Em uma dessas publicações, o jogador comemora, inclusive, a sua absolvição da acusação de um esquema de apostas no ano passado.

Duda, aliás, costuma demonstrar diversas vezes a sua devoção religiosa. “Lucas é a pessoa que eu mais admiro na vida. Admiro seu caráter, sua força, seu coração, sua sabedoria... ah se todo mundo pudesse te conhecer de verdade. Eu encho minha boca pra falar de você, meu marido, minha vida! Amo quem somos juntos, tudo o que construímos, nossa família! E glorifico a Deus por isso! Vamos juntos minha Vida, sei que Deus tem muito mais pra nossa vida. Te amo te amo te amo te amo, sempre pra sempre”, disse ela ao se declarar ao jogador.

