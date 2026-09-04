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FUTEBOL INTERNACIONAL Plano Mourinho: contratação mais cara da história do Real Madrid soma só 57 minutos em campo Marfinense de 19 anos custou 125 milhões e ainda não foi titular nas três primeiras rodadas; treinador diz que valor da transferência não pode acelerar adaptação do atacante

Contratação mais cara dos 124 anos de história do Real Madrid, Yan Diomande ainda não começou uma partida como titular nesta temporada.



O atacante marfinense de 19 anos, comprado por € 125 milhões (cerca de R$ 795 milhões), entrou por 25, seis e 26 minutos contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga, respectivamente. São apenas 57 minutos em três jogos.



O pouco espaço, porém, não preocupa José Mourinho, que elaborou um plano para introduzir gradualmente a joia ao time.

A estratégia passa por reduzir a pressão sobre o jogador, respeitar seu período de adaptação e aumentar seu tempo em campo progressivamente. Mourinho pretende evitar que o peso da transferência recorde transforme Diomande em titular antes de estar completamente integrado à equipe.

— Ele tem que ir passo a passo. Trabalha duro e bem. É aberto e humilde, quer aprender, ouve os companheiros e vai crescer. Não posso me concentrar nos 120 ou 130 milhões. Tenho que me concentrar em um jogador que vem de uma temporada de alto nível no Leipzig — afirmou Mourinho após a partida contra o Málaga.

José Mourinho, técnico do Real Madrid. Foto: Ina Fassbender/AFP

O treinador ressaltou que a cifra investida pelo Real Madrid naturalmente aumenta as expectativas sobre o atacante, mas lembrou que Diomande ainda está no início da carreira.

— Quando se fala de uma quantia enorme como essa, pensa-se em alguém que chega e impressiona a todos. Mas não é isso. Ele é um jovem. Calma, vá com calma — completou.

Diomande chegou ao Real Madrid em agosto e assinou contrato por sete temporadas, até junho de 2033. Os € 125 milhões pagos ao RB Leipzig fizeram o marfinense superar Jude Bellingham, Gareth Bale, Eden Hazard e Cristiano Ronaldo como a contratação de maior valor fixo da história do clube. O negócio ainda pode chegar a € 140 milhões mediante bônus previstos no acordo.



¡Conoce mejor a Yan Diomande! pic.twitter.com/cl0cJgifzw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

Plano também olha para o vestiário

A cautela adotada por Mourinho não está ligada apenas à adaptação de Diomande. O treinador também pretende preservar a hierarquia interna do elenco e recompensar jogadores que tiveram bom desempenho durante a pré-temporada, casos de Arda Güler e Brahim Díaz.

A avaliação da comissão técnica é que colocar imediatamente o reforço milionário como titular poderia transmitir uma mensagem equivocada ao restante do grupo. Assim, Diomande vem recebendo atenção especial nos treinamentos enquanto assimila os mecanismos de jogo e disputa espaço gradualmente.

O tratamento também busca evitar que o jovem seja sobrecarregado pela expectativa criada ao redor de sua chegada. A imprensa espanhola compara seu potencial ao de Lamine Yamal, do Barcelona, enquanto o valor da negociação aumentou a cobrança por uma resposta imediata em campo.

Apesar da pouca utilização até agora, Diomande chegou a Madri depois de uma temporada de protagonismo na Alemanha. Pelo Leipzig, disputou 33 das 34 partidas da última Bundesliga e começou 28 como titular, com 12 gols e oito assistências.

A ascensão foi rápida. Há apenas dois anos, o marfinense ainda defendia o Leganés B. Depois de se destacar na Espanha e explodir pelo Leipzig, tornou-se um dos jovens mais valorizados do futebol europeu e acabou escolhido pelo Real Madrid como uma das principais apostas de seu novo projeto.

‘Eu daria a vida por Mourinho’

Diomande, por sua vez, demonstra confiança no processo. Pouco depois de acertar a transferência, contou que Mourinho teve participação direta em sua escolha pelo Real Madrid.

— Mourinho me acordou às cinco da manhã para falar comigo. Ele disse: "Quero você no meu time". E eu disse: "Se você quer que eu vá, é claro que eu vou". Ele é um amigo e um chefe. Eu daria a vida por Mourinho — contou o atacante à plataforma africana SportyTV.



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