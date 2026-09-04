Sex, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta04/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL INTERNACIONAL

Plano Mourinho: contratação mais cara da história do Real Madrid soma só 57 minutos em campo

Marfinense de 19 anos custou 125 milhões e ainda não foi titular nas três primeiras rodadas; treinador diz que valor da transferência não pode acelerar adaptação do atacante

Reportar Erro
Yan Diomande em ação pelo Real MadridYan Diomande em ação pelo Real Madrid - Foto: Thomas Coex / AFP

Contratação mais cara dos 124 anos de história do Real Madrid, Yan Diomande ainda não começou uma partida como titular nesta temporada.

O atacante marfinense de 19 anos, comprado por € 125 milhões (cerca de R$ 795 milhões), entrou por 25, seis e 26 minutos contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga, respectivamente. São apenas 57 minutos em três jogos.

O pouco espaço, porém, não preocupa José Mourinho, que elaborou um plano para introduzir gradualmente a joia ao time.

Leia também

• Zagueiro do Real Madrid é multado e perde carteira por dirigir embriagado, diz jornal

• Real Madrid goleia Málaga e chega à terceira vitória seguida em La Liga

• Endrick fica fora de mais um jogo do Real Madrid, mas Mourinho diz que volta está próxima

A estratégia passa por reduzir a pressão sobre o jogador, respeitar seu período de adaptação e aumentar seu tempo em campo progressivamente. Mourinho pretende evitar que o peso da transferência recorde transforme Diomande em titular antes de estar completamente integrado à equipe.

— Ele tem que ir passo a passo. Trabalha duro e bem. É aberto e humilde, quer aprender, ouve os companheiros e vai crescer. Não posso me concentrar nos 120 ou 130 milhões. Tenho que me concentrar em um jogador que vem de uma temporada de alto nível no Leipzig — afirmou Mourinho após a partida contra o Málaga.

José Mourinho aparece com olho roxo em jogo do Real MadridJosé Mourinho, técnico do Real Madrid. Foto: Ina Fassbender/AFP

O treinador ressaltou que a cifra investida pelo Real Madrid naturalmente aumenta as expectativas sobre o atacante, mas lembrou que Diomande ainda está no início da carreira.

— Quando se fala de uma quantia enorme como essa, pensa-se em alguém que chega e impressiona a todos. Mas não é isso. Ele é um jovem. Calma, vá com calma — completou.

Diomande chegou ao Real Madrid em agosto e assinou contrato por sete temporadas, até junho de 2033. Os € 125 milhões pagos ao RB Leipzig fizeram o marfinense superar Jude Bellingham, Gareth Bale, Eden Hazard e Cristiano Ronaldo como a contratação de maior valor fixo da história do clube. O negócio ainda pode chegar a € 140 milhões mediante bônus previstos no acordo.
 

 

Plano também olha para o vestiário
A cautela adotada por Mourinho não está ligada apenas à adaptação de Diomande. O treinador também pretende preservar a hierarquia interna do elenco e recompensar jogadores que tiveram bom desempenho durante a pré-temporada, casos de Arda Güler e Brahim Díaz.

A avaliação da comissão técnica é que colocar imediatamente o reforço milionário como titular poderia transmitir uma mensagem equivocada ao restante do grupo. Assim, Diomande vem recebendo atenção especial nos treinamentos enquanto assimila os mecanismos de jogo e disputa espaço gradualmente.

 

 

O tratamento também busca evitar que o jovem seja sobrecarregado pela expectativa criada ao redor de sua chegada. A imprensa espanhola compara seu potencial ao de Lamine Yamal, do Barcelona, enquanto o valor da negociação aumentou a cobrança por uma resposta imediata em campo.

Apesar da pouca utilização até agora, Diomande chegou a Madri depois de uma temporada de protagonismo na Alemanha. Pelo Leipzig, disputou 33 das 34 partidas da última Bundesliga e começou 28 como titular, com 12 gols e oito assistências.

A ascensão foi rápida. Há apenas dois anos, o marfinense ainda defendia o Leganés B. Depois de se destacar na Espanha e explodir pelo Leipzig, tornou-se um dos jovens mais valorizados do futebol europeu e acabou escolhido pelo Real Madrid como uma das principais apostas de seu novo projeto.

‘Eu daria a vida por Mourinho’
Diomande, por sua vez, demonstra confiança no processo. Pouco depois de acertar a transferência, contou que Mourinho teve participação direta em sua escolha pelo Real Madrid.

— Mourinho me acordou às cinco da manhã para falar comigo. Ele disse: "Quero você no meu time". E eu disse: "Se você quer que eu vá, é claro que eu vou". Ele é um amigo e um chefe. Eu daria a vida por Mourinho — contou o atacante à plataforma africana SportyTV.
 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter