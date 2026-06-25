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Copa do Mundo Plata promete Equador "com fome" após vitória e garante: "Vamos dar a vida por esse povo" O atacante do Flamengo disse que a equipe chega fortalecida para a sequência do torneio

Herói da vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, que garantiu o Equador na fase de mata-mata da Copa do Mundo, Gonzalo Plata afirmou que a classificação representa uma virada de confiança para a seleção. O atacante do Flamengo disse que a equipe chega fortalecida para a sequência do torneio e prometeu um time ainda mais competitivo.

"Nós sofremos muito nos dois primeiros jogos. Queríamos que a classificação tivesse vindo antes, mas foi melhor assim. Vamos jogar com essa fome. Não importa o que aconteceu antes. Nós vamos juntos, com muita fé. Temos 26 jogadores que vão dar a vida por esse povo", afirmou o atacante para o canal da Fifa.

Ele também destacou a identificação da equipe com a torcida equatoriana, que marcou presença nos Estados Unidos durante a fase de grupos. Segundo ele, o apoio recebido tem sido um combustível para o elenco.

"Todos os lugares em que fomos nos sentimos em casa. Digo aos torcedores que eles vão ficar muito mais tempo aqui", disse, em referência à classificação para a fase eliminatória.

Autor do gol da virada, Plata também comentou o lance decisivo. O atacante aproveitou um desvio após cobrança de escanteio e contou com uma falha de Manuel Neuer para balançar as redes. Mesmo assim, fez questão de enaltecer o goleiro alemão, um dos maiores nomes da posição na história recente.

"Sim, eu acho que ele me ajudou um pouco no momento em que acertei a bola. Mas todos nós sabemos a qualidade e o tamanho do Neuer. A história dele é incrível. Sabemos que é um goleiro muito difícil de fazer gols. Graças a Deus, hoje conseguimos fazer dois", afirmou à Cazé TV.

Plata ainda ressaltou a força do grupo e a influência do técnico Sebastián Beccacece na campanha. Para o atacante, o treinador foi fundamental para manter o elenco confiante mesmo após os tropeços nas duas primeiras rodadas.

"Ele representa força e confiança. É alguém que conversa com a gente dentro e fora de campo, não só sobre futebol, mas também sobre a vida. Isso faz muita diferença. O impacto que tivemos hoje precisa continuar no próximo jogo", completou.

Depois de iniciar a Copa cercado por desconfiança, o Equador reagiu justamente diante da Alemanha, conquistou a vitória que precisava para avançar e agora aguarda a definição dos demais grupos para conhecer seu adversário na fase de mata-mata.

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