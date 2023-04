A- A+

BASQUETE Playoffs no sábado, Lakers no play-in nesta terça: veja jogos, datas e horários do mata-mata da NBA Time de Los Angeles viu o atual campeão Golden State Warriors garantir a última vaga direta. Temporada regular se encerrou neste domingo

Numa temporada que seguiu amplamente indefinida na Conferência Oeste até seus últimos dias, a NBA encerrou seu calendário regular neste domingo com Golden State Warriors e Los Angeles Clippers nos playoffs, enquanto o Los Angeles Lakers, de LeBron James, que sonhava com a última vaga direta para a pós-temporada, disputará o play-in.

Este torneio, uma fase classificatória para os playoffs, abrirá o mata-mata da liga. Em cada uma das duas conferências, quatro times brigarão por duas vagas, respeitando a classificação na temporada regular: sétimo e oitavo se enfrentam diretamente, com o vencedor classificado ao restante da pós-temporada. O perdedor desse confronto tem nova chance contra o vencedor do décimo contra o nono colocado, em jogo valendo vaga.

Para manter as chances diretas aos playoffs, ontem, os Lakers até fizeram sua parte e venceram o Utah Jazz por 128 a 117, com 36 pontos de LeBron, mas viram os Warriors, concorrentes diretos, atropelarem o Portland Trail Blazers por 157 a 101.

Com isso, os angelinos recebem o Minnesota Timberwolves na terça-feira, às 23h. Na quarta-feira, é a vez do Oklahoma City Thunder visitar o New Orleans Pelicans, às 22h30. Já no Leste, o Atlanta Hawks visita o Miami Heat às 20h30 de terça-feira. Na quarta-feira, o Chicago Bulls vai ao Canadá enfrentar o Toronto Raptors, às 20h.



Quando começam os playoffs 2023 da NBA?

No play-in, LeBron, Anthony Davis e companhia enfrentarão um adversário que não vive o melhor dos climas. Ontem, em vitória por 113 a 108 sobre os Pelicans, o pivô da seleção francesa Rudy Gobert, dos Wolves, acertou um soco no companheiro Kyle Anderson durante pedido de tempo. O jogador de 30 anos acabou afastado da partida por sua equipe.

Quanto aos confrontos já definidos, a liga divulgou as primeiras datas e horários. Com os playoffs começando oficialmente no próximo sábado, Brooklyn Nets e Philadelphia Sixers se enfrentam às 14h, Cleveland Cavaliers e New York Knicks, às 19h, e Sacramento Kings e Golden State Warriors fecham a primeira noite, às 21h30. Phoenix Suns e Los Angeles Clippers fazem o único confronto fechado para o domingo, ainda sem horário.

