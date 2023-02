PM informa que duas ocorrências foram registradas por tumulto nas arquibancadas dos Aflitos

A- A+

Disputado com torcida única, o Clássico dos Clássicos do último sábado (11) entre Náutico e Sport tinha tudo para ser tranquilo. Pelo menos nas arquibancadas. No entanto, mais uma vez, cenas de tumulto chamaram a atenção no futebol pernambucano. No primeiro grande jogo do Estado com as novas medidas adotadas pelo Governo de Pernambuco junto a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), rubro-negros estiveram infiltrados nos Aflitos. Durante o confronto, alguns foram descobertos e agredidos.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Militar de Pernambuco, através do Choque, informou que apenas duas ocorrências foram registradas. "A Polícia Militar informa, através do BPChoque, que no sábado (11), durante a partida de futebol entre as equipes do Náutico e Sport, válida pelo Campeonato Pernambucano de Futebol, foram registradas duas ocorrências, envolvendo dois indivíduos, junto ao BO digital, sendo uma de provocação de tumulto e invasão de campo; e a segunda de desacato e conduta inconveniente".

A informação de que teriam rubro-negros nos Aflitos passou a circular horas antes da partida. Nas redes sociais, publicações foram feitas informando que infiltrados estariam na casa alvirrubra torcendo para o Sport, aumentando o receio de que confusões pudessem acontecer.

Quando descobertos, os rubro-negros acabaram criando uma briga generalizada em um dos setores dos Aflitos. A confusão só foi contida após o Batalhão de Choque que fazia a segurança do estádio entrar em ação. Em seguida, os torcedores identificados foram retirados do estádio pela polícia. O árbitro da partida, José Woshington, no entanto, não relatou o ocorrido na súmula da partida.

Por outro lado, o responsável por conduzir o clássico registrou um fato que pode prejudicar o Náutico. Aos cinco minutos do segundo tempo, alvirrubros arremessaram copos em direção a jogadores do Sport durante a cobrança de escanteio. "Informo que aos cinco minutos do segundo tempo, durante uma cobrança de tiro de canto a favor da equipe do Sport, retardei o início do jogo em virtude de terem sido arremessados de copos vindos da torcida do Clube Náutico Capibaribe, em direção aos jogadores do Sport Club do Recife, não atingido nenhum jogador", anotou na súmula.

