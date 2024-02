PMPE informa que cinco torcedores foram detidos antes de Sport x Fortaleza

A- A+

Em pronunciamento enviado à imprensa na tarde desta quinta-feira (22), a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) se pronunciou sobre o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza, na última quarta-feira (21), após enfrentar o Sport na Arena de Pernambuco. Segundo o órgão de segurança pública, "cerca de 80 a 100 criminosos" participaram do ato. Antes da bola rolar, cinco pessoas foram detidas.

"O ataque premeditado ao ônibus dos jogadores do Fortaleza ocorrido na madrugada de hoje (pós-jogo), na BR232, foi feito por cerca de 80 a 100 criminosos. Fato completamente atípico na história de Pernambuco", informa trecho da nota.

Segundo a PM, a Polícia Civil já iniciou as investigações e o caso está sendo tratado na Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, antes da bola rolar, policiais atuaram em uma briga de torcidas rivais na entrada da Arena, seguida de tentativa de invasão. Mais cedo, em abordagem a um ônibus que trazia torcedores do Fortaleza com integrantes de uma uniformizada tricolor, em Goiana, a PM apreendeu artefatos explosivos, facas, além de cocaína e maconha. Cinco pessoas foram detidas.

Confira a nota na íntegra:

A Polícia Militar de Pernambuco informa que a partida de ontem (21/02) entre Sport X Fortaleza contou com aproximadamente 600 policiais militares. Os ônibus dos dois times tiveram escolta de 8 policiais em motos e viaturas, como é padrão no deslocamento conforme solicitação dos clubes. O ataque premeditado ao ônibus dos jogadores do Fortaleza ocorrido na madrugada de hoje (pós-jogo), na BR232, foi feito por cerca de 80 a 100 criminosos. Fato completamente atípico na história de Pernambuco. A Polícia Civil já iniciou as investigações e o caso está sendo tratado na Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva.

Ainda, na noite de ontem (21/02), a PMPE atuou em um briga de torcidas rivais na entrada do estádio antes do jogo, seguida de tentativa de invasão, dispersada pelo efetivo com ações, que cumpre o protocolo de grandes eventos. Antes mesmo do início do jogo, no monitoramento padrão das partidas, a Polícia Militar abordou um ônibus, em Goiana, que trazia torcedores do Fortaleza e nele foi encontrado com integrantes da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) artefatos explosivos, facas, além de cocaína e maconha. Os objetos foram apreendidos e cinco pessoas detidas.

Veja também

Futebol MP-CE estuda barrar torcida do Sport em jogos do clube no Ceará