SEGURANÇA PMPE mobiliza 843 policiais para jogo entre Santa Cruz e Barra-SC pela Série D Entenda como será o esquema de segurança para o jogo deste sábado (27)

A segurança será reforçada neste sábado (27) na Arena Pernambuco para o confronto entre Santa Cruz e Barra-SC, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro.

A Polícia Militar de Pernambuco mobilizará 843 policiais para a operação, distribuídos entre áreas internas e externas do estádio, além de estações de metrô e terminais integrados.

Dentro da Arena, atuarão 182 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

De acordo com a Polícia Militar, o entorno do estádio e principais acessos ficarão sob responsabilidade do 20º BPM.

"A área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 661 policiais, que farão a segurança dos torcedores", informa a nota da PM.

Guarnições motorizadas também serão empregadas para coibir possíveis atos de vandalismo. A operação será monitorada em tempo real por oficiais da corporação, a partir das câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

A partida, que começa às 17h, marca a estreia do Santa Cruz na Série D, e o jogo de volta contra o Barra-SC está programado para o próximo sábado (4), em Itajaí.

