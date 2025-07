A- A+

FUTEBOL PSG vence Bayern (2-0) e vai à semifinal da Copa de Clubes Na reta final da partida, Doué (78') abriu o placar para o PSG e Dembélé (90') selou a vitória do time parisiense

Com gols de Désiré Doué e Ousmane Dembélé, o Paris Saint-Germain derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0 neste sábado (5), em Atlanta, e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Na reta final da partida, Doué (78') abriu o placar para o PSG e Dembélé (90') selou a vitória do time parisiense, que nos últimos minutos precisou se defender com nove jogadores em campo, após as expulsões de Willian Pacho e Lucas Hernández.





Os franceses vão disputar uma vaga na decisão do torneio contra o vencedor do confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que entram em campo ainda neste sábado.

