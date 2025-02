A- A+

MMA Sortudo da vez: Poatan presenteia fã com 'bolo' de dinheiro no meio da rua nos EUA; veja vídeo Encontro aconteceu nas ruas de Nova York; lutadorfoi campeão nas categorias peso-médio e meio-pesado no UFC

Um fã se deu bem em um encontro casual com o lutador Alex 'Poatan' Pereira. Os dois se esbarraram em uma rua de Nova York, nos Estados Unidos, e o brasileiro presenteou o rapaz com um "bolo" de dinheiro.

No vídeo gravado pelo fã e publicado na quinta-feira é possível ver Poatan cercado por seguranças e com diversos paparazzis ao seu redor. O jovem, após receber a quantia de dólares, celebrou.

Olha aí, já temos um substituto pro Silvio Santos! Poatan agora distribui dinheiro na rua! pic.twitter.com/Iym0z2YYHT — Sexto Round (@sextoroundmma) February 20, 2025

Veja o encontro:

O brasileiro do UFC esteve, durante sua passagem na Austrália na última semana, no show do rapper Drake. Lá, foi ovacionado pelos fãs e ainda encontrou cantor. Os fãs gritavam seu clássico bordão: "chama".

Poatan foi campeão nas categorias peso-médio e meio-pesado no UFC. Antes do MMA, ele teve uma carreira de destaque no kickboxing, sendo campeão do Glory.

