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COPA DO MUNDO Pochettino comemora classificação dos EUA para as oitavas: "Por que não nós?" Donos da casa venceram a Bósnia por 2 a 0, mesmo com um a menos em campo

O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, elogiou o espírito de luta de sua equipe nesta quarta-feira (1º), após a vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia, defendeu Folarin Balogun, que foi expulso, e lançou um grito de guerra antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica: "Por que não nós?".

Em sua primeira Copa do Mundo no comando da seleção americana, o técnico argentino levou o time à liderança do grupo e, nesta quarta-feira, no Levi's Stadium em Santa Clara, garantiu a segunda vitória do país em uma fase de mata-mata na história do torneio.

"Estou muito orgulhoso. Os jogadores merecem tudo isso. A maneira como competimos, mais uma vez, contra uma equipe muito boa e um adversário muito difícil... Acho que é motivo de orgulho (...) e a torcida foi incrível mais uma vez. É maravilhoso vivenciar algo assim", observou.

Folarin Balogun, artilheiro dos EUA, foi expulso da partida. Foto: Michael Steele / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sobre a expulsão de seu atacante e artilheiro Balogun, uma decisão tomada após a revisão do VAR, Pochettino afirmou que, em sua opinião, "não é lance para cartão vermelho. Vendo pela TV, não houve qualquer intenção de pisar no jogador. Foi um lance normal de jogo que aconteceu por acidente".

Para além dessa polêmica, Pochettino destacou a reação de sua equipe, que resistiu com um jogador a menos por quase meia hora e ainda ampliou a vantagem com um gol espetacular de falta de Malik Tillman.

Malik Tillman ampliou o placar para os EUA na partida. Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O técnico também elogiou Tillman. "Incrível. Malik é um jogador incrível, cheio de talento, e está fazendo um torneio fantástico. Mas não é só o Malik. É o time todo, e isso é extraordinário. Agora precisamos nos recuperar e focar em Seattle", disse ele, se referindo à partida das oitavas de final na segunda-feira.

"Estou muito feliz porque foi um momento difícil quando Balogun recebeu o cartão vermelho... E o olhar dos jogadores me dizia: 'Chefe, estamos prontos para entrar em campo e lutar'. Isso foi extraordinário", afirmou.

Após o apito final, ele agradeceu aos torcedores pelo apoio e expressou seu lema ambicioso para a Copa do Mundo em relação ao que está por vir: "Com torcedores assim, tudo é possível. Muito obrigado. Por que não nós? Por que não nós?".

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