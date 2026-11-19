A- A+

Futebol Pochettino quer focar no "potencial" do Manchester United O argentino assume o cargo no lugar de Michael Carrick, que deixou o clube em uma grave crise: o time ocupa a 18ª colocação na Premier League, na zona de rebaixamento

O novo treinador do Manchester United, o argentino Mauricio Pochettino, afirmou nesta quinta-feira (19), em sua primeira entrevista aos canais oficiais do clube inglês, que deseja focar no "potencial" de sua equipe.

Pochettino assume o cargo no lugar de Michael Carrick, que deixou o clube em uma grave crise: o time ocupa a 18ª colocação na Premier League, na zona de rebaixamento.

Com apenas uma vitória em dez rodadas, a missão se mostra delicada para Pochettino, que encerrou nesta semana seu ciclo à frente da seleção dos Estados Unidos, que comandava desde 2024.

"Precisamos enxergar o potencial deste clube", declarou Pochettino. "Os jogadores precisam mostrar seu talento. Cabe a nós criar o ambiente e a plataforma necessários para que eles consigam render. Isso é o mais importante e a nossa prioridade no momento", pontuou.

"O melhor elenco que podemos ter é aquele formado pelos jogadores que já estão aqui. Precisamos valorizar quem temos no grupo, oferecer apoio e fornecer as ferramentas para que eles evoluam", insistiu.

Pochettino prometeu aos torcedores dos 'Red Devils' que seus jogadores "trabalharão muito para que todos sintam orgulho da equipe".

Após passagens anteriores por Southampton, Tottenham e Chelsea, Pochettino retorna ao futebol inglês no domingo, enfrentando o Liverpool fora de casa, pela 11ª rodada da Premier League.

"Iremos a Anfield com o objetivo de vencer, de sermos corajosos, de sermos o Manchester United", assegurou.

Sua primeira coletiva de imprensa como técnico do Manchester United será realizada nesta sexta-feira (20).

Veja também