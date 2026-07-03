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Copa do Mundo "Podemos parar qualquer um", diz goleiro da Noruega antes de jogo contra o Brasil Com 35 anos, ele defendeu a seleção norueguesa em três dos quatro jogos que a equipe disputou no Mundial até aqui

A Noruega pode parar qualquer seleção da Copa do Mundo de 2026, disse o experiente goleiro Orjan Nyland nesta sexta-feira (3), dois dias antes de enfrentar o Brasil pelas oitavas de final.

Os escandinavos colocarão à prova sua defesa, que sofreu oito gols em quatro jogos, contra o ataque brasileiro liderado por Vinícius Júnior no próximo domingo, em East Rutherford, Nova Jersey.

"Se olharmos para como nos classificamos [para o Mundial], tivemos uma das melhores defesas de toda a campanha das eliminatórias europeias. Por isso, tenho muita confiança nos meus companheiros", declarou o goleiro a jornalistas em East Hanover, também em Nova Jersey.

"Sabemos que precisamos defender bem, mas sim, considerando o que fizemos nos últimos dois ou três anos e o que conquistamos até agora, tenho muito orgulho dos meus companheiros de defesa, e sabemos que podemos parar qualquer um", acrescentou.

Nyland, de 35 anos, defendeu a meta norueguesa em três dos quatro jogos que a equipe disputou no Mundial até aqui.

Ele ficou de fora apenas da derrota por 4 a 1 para a França, em que o técnico optou por poupar os titulares, um resultado que lançou dúvidas sobre o sistema defensivo da Noruega.

"Vamos enfrentar uma equipe muito forte, mas estamos nas oitavas de final e também somos uma equipe muito forte. Por isso, acho que podemos evoluir, podemos fazer melhor e acho que podemos vencer o Brasil", afirmou Nyland.

O retrospecto do confronto é favorável à Noruega, que nunca perderam para o Brasil (duas vitórias e dois empates).

"Temos uma grande chance de ficar entre os oito melhores se entrarmos em fazer o melhor jogo das nossas vidas", afirmou o goleiro.

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