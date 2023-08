A- A+

Sport Podendo igualar maior sequência negativa do ano, Sport liga alerta para jogo com Botafogo-SP Se tropeçar em Ribeirão Preto, domingo (3), Leão pode fechar a rodada fora do G-4

Após lidar com altos e baixos durante o mês de agosto, o Sport inicia setembro buscando dar a volta por cima na Série B. O Rubro-negro já soma três partidas sem ganhar na competição. São duas derrotas, para Guarani e Ituano, além de um empate com o Tombense. No domingo (3), visita o Botafogo-SP, pela 26ª rodada, às 18h, no Estádio Santa Cruz. Se voltar a decepcionar a torcida, o Leão vai igualar sua maior sequência negativa da temporada.

Entre 05 e 19 de julho, o Sport emendou quatro partidas consecutivas sem triunfar na Segundona. Na ocasião, perdeu para o CRB, em duelo atrasado da 1ª rodada, empatou com o Mirassol, e saiu derrotado de campo contra Atlético-GO e Vitória, entre a 16ª e a 18ª rodada, respectivamente. Diante da Pantera neste final de semana, no entanto, o Leão pode acumular pela primeira vez em 2023 três derrotas consecutivas. Em 56 jogos no ano, são apenas nove reveses.

O desempenho abaixo da crítica tem deixado o clube em estado de alerta para a partida contra o Botafogo-SP. Principalmente, porque o Sport pode entrar em campo fora do G-4. Na 3ª colocação, com 45 pontos, o time de Enderson Moreira tem Criciúma (44), Juventude (43) e Vila Nova (43) na cola. O trio joga na rodada antes do Rubro-negro. Enquanto gaúchos e goianos atuam em suas casas, contra Chapecoense e CRB, respectivamente, os catarinenses têm um duro duelo com o Ceará, no Castelão.

Em meio ao momento de instabilidade do clube, no último final de semana, o muro da Ilha do Retiro apareceu pichado com palavras de protesto contra o time e a diretoria. Na quarta-feira, torcedores de uma organizada rubro-negra foram à porta do CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, para cobrar o elenco por apresentações e resultados melhores.

Visando deixar a má fase para trás e fazer as pazes com o torcedor, a equipe pernambucana terá um adversário que acumula resultados ainda piores nas últimas rodadas. Atual 12º colocado, com 34 pontos, o Tricolor não sabe o que é vencer na Segundona há sete jogos. São quatro empates e três derrotas. Na última rodada, o time de Ribeirão Preto não saiu do zero com o ABC, em Natal.

