doping Pogba testa positivo para testosterona Francês campeão do mundo foi flagrado pelo controle antidoping após jogo contra a Udinese

O francês Paul Pogba testou positivo para testosterona num controle antidoping realizado após o jogo entre a Udinese e a Juventus, no 20 de agosto, segundo informa a agência ANSA.

O meio-campista sequer foi a campo na partida pela Juventus. Ele atuou nos jogos seguintes, contra Bologna e Empoli, totalizando 52 minutos.

Pogba voltou recentemente de uma lesão prolongada e disse que estava pronto para recuperar o seu lugar e demonstrar o seu valor na Juventus.

No entanto, a nova gestão da Juventus manteve o jogador no mercado na última sessão de verão, à procura de ofertas que pudessem ser condizentes com o valor de seu elevado salário.

