FUTEBOL Pogba vira acionista de equipe e apoia criação da primeira liga profissional de corridas de camelos Meio-campista do Monaco se junta à Al Haboob e diz ter se apaixonado pela tradição do esporte no Oriente Médio

Paul Pogba, campeão mundial com a França em 2018 e atualmente no Monaco, ampliou seu campo de atuação fora do futebol ao firmar parceria com a Al Haboob, equipe saudita de corridas de camelos.

Aos 32 anos, o ex-jogador de Manchester United e Juventus tornou-se embaixador e acionista do time, que compete em torneios por todo o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e lidera um projeto ambicioso: criar a primeira liga profissional de corridas de camelos do mundo.

A modalidade, profundamente enraizada na cultura da Península Arábica, movimenta cifras milionárias. Camelos de elite, vencedores em competições tradicionais, chegam a ser vendidos por mais de 5 milhões de dólares.

Segundo a equipe, diversos grupos já aportaram capital no projeto, que mira internacionalizar o esporte e elevar o nível de organização e competitividade.



Pogba afirmou identificar-se com a proposta da Al Haboob e descreveu sua entrada no time como um gesto de pertencimento.

— Foi como ser convidado para uma nova família — disse o francês, destacando que seu interesse pelo esporte cresceu nos últimos anos, à medida que passava mais tempo no Oriente Médio. — Cada vez que vinha para cá, ficava mais intrigado com a cultura, as pessoas e as tradições. As corridas de camelo sempre apareciam: em conversas, eventos locais, pequenas coisas que eu notava enquanto viajava.

O atleta contou ter mergulhado em pesquisas sobre o esporte, encantando-se com sua história e estrutura.

— Existe todo um mundo por trás desse esporte: laços familiares, competição, orgulho — afirmou. Ele também ressaltou o papel crescente da Arábia Saudita no cenário esportivo global. — A região está se tornando um polo esportivo, e as corridas de camelo também merecem fazer parte dessa discussão.

A parceria surge no momento em que Pogba retoma sua carreira após mais de dois anos afastado dos gramados.

O meio-campista estreou pelo Monaco no mês passado, meses depois de assinar contrato de duas temporadas sem custos de transferência, após deixar a Juventus em 2024. Sua reestreia marca uma nova etapa no futebol — e, agora, também no universo das corridas de camelos.

