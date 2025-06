Pogba exibe forma física impressionante e reacende expectativa por retorno aos gramados

A- A+

Paul Pogba, de volta ao auge de sua forma física, surpreendeu os fãs com resultados visíveis de treino intensivo. Em publicação nas redes sociais, o meia francês, suspenso por 18 meses após caso de doping, exibiu músculos definidos e nova postura corporal, reacendendo debates sobre seu retorno aos gramados.

Após suspensão pelo Tribunal Arbitral do Esporte (reduzida de quatro anos para 18 meses), Pogba iniciou rotina de treinamento pesado, com foco em força e definição. A reação nas redes, especialmente no post que registrou seu físico atual, foi de espanto: "Alguém voltou".

Livre de vínculo contratual, o jogador busca uma nova casa no futebol. Propostas surgem para o segundo semestre, incluindo MLS e Arábia Saudita. Nos Estados Unidos, onde vive atualmente, Pogba firma rotina rigorosa, usando inclusive camisa do Flamengo em alguns treinos — sem vínculo oficial, mas gerando burburinho no Brasil.

O francês teria recebido uma proposta do Mônaco, segundo o especialista em assuntos de mercado Fabrizio Romano, e segundo a RMC Sport, o atleta já começaou a organizar a mudança da família para o Principado.

