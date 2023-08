A- A+

Tragédia Polícia abre inquérito para apurar causas de acidente com ônibus do Corinthians, em MG Acidente aconteceu na madrugada do último domingo (20)

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para investigar o que provocou o acidente com um ônibus que transportava torcedores do Corinthians, na rodovia Fernão Dias, na madrugada deste domingo. Das 43 pessoas que estavam no veículo, sete morreram no acidente.

A batida aconteceu no quilômetro 525 da Rodovia Fernão Dias, na altura de Brumadinho (MG). Ao todo, havia 43 passageiros no veículo, que voltava para São Paulo após o jogo entre Cruzeiro e Corinthians na noite de sábado (19).

De acordo com a Polícia Civil, "os envolvidos serão ouvidos nos próximos dias e nenhuma linha investigativa é descartada". Os investigadores aguardam a finalização dos laudos periciais para determinar a dinâmica dos fatos. O caso é investigado pela Delegacia de Brumadinho.

As informações iniciais, ainda sendo apuradas, indicam que o motorista perdeu o controle enquanto fazia uma curva, e então se chocou contra o talude (inclinação na lateral da estrada) e tombou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras 10 pessoas ficaram presas às ferragens.

Pouco antes do acidente, o motorista teria gritado aos passageiros que havia perdido o freio do veículo, de acordo com o relato de testemunhas ao Corpo de Bombeiros durante o atendimento à ocorrência. A informação foi confirmada pela corporação ao GLOBO. Na sequência, o ônibus atingiu um barranco e capotou. A causa do acidente, no entanto, ainda será investigada.

Veja também

Mundial de Atletismo Alison dos Santos passa para final dos 400 m com barreiras do Mundial de atletismo