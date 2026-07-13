Polícia abre investigação sobre morte de jogador que disputou Copa do Mundo pela África do Sul

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A polícia da África do Sul informou, nesta segunda-feira, que está investigando a morte do jogador de futebol sul-africano Jayden Adams. O corpo do meio-campista, que defendeu a seleção africana na Copa do Mundo, foi encontrado neste fim de semana em uma propriedade na Cidade do Cabo.



O atleta de 25 anos morreu duas semanas depois de ajudar a equipe, também conhecida como Bafana Bafaba a se classificar para as oitavas de final de um Mundial pela primeira vez. As autoridades não divulgaram a causa da morte.



"A Polícia Central da Cidade do Cabo registrou um inquérito judicial após a descoberta do corpo de um homem de 25 anos no sábado", disse a polícia em um comunicado à Associated Press. "As circunstâncias que envolvem este incidente estão sendo investigadas."





De acordo com informações da polícia, o corpo do jogador foi encontrado em uma propriedade no bairro de Schotsche Kloof, na Cidade do Cabo, por volta das 11h de sábado, mas não forneceu mais detalhes sobre o caso.



O pai de Adams, Juanito Adams, disse à rede de notícias sul-africana eNCA no domingo que a família aguardava os resultados da autópsia e ainda não havia feito planos para o funeral.



"Como todos sabem, foi uma morte prematura", disse Juanito Adams "A família está lutando para lidar com isso. Não será fácil seguir em frente. As pessoas dizem que vai ficar mais fácil, mas não vai. Você simplesmente aprende a conviver com isso."



Adams jogou em todas as três partidas da fase de grupos da África do Sul, na qual a equipe alcançou seu melhor desempenho em Copas do Mundo. Ele não participou da derrota por 1 a 0 para o Canadá na fase de 32 avos de final, em 28 de junho.



O Ministro dos Esportes da África do Sul, Gayton McKenzie, disse que Adams jogou na partida da fase de grupos de sua equipe contra a República Tcheca horas depois de saber da morte de sua avó. McKenzie pediu ao público e à mídia que "exercessem moderação e compaixão" e não especulassem sobre a causa da morte de Adams enquanto as autoridades conduzem a investigação.



A morte precoce do jogador causou impacto no mundo do futebol. Houve momentos de silêncio e homenagens a Adams nas partidas das quartas de final da Copa do Mundo, Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça, no sábado.

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