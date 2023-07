Polícia analisa vídeo que mostra palmeirense arremessando garrafa próximo a torcedora que morreu

A- A+

Circulam nas redes sociais nesta terça-feira edições de um vídeo da briga de torcedores de Palmeiras e Flamengo ocorrida no sábado que mostram uma garrafa sendo atirada por um palmeirense ao lado de Gabriela Anelli. A torcedora, de 23 anos, sofreu ferimentos no pescoço e acabou morrendo nesta segunda-feira (10).

O vídeo em questão mostra o momento em que um palmeirense, de bermuda clara e mochila nas costas, arremessa um objeto em direção a uma fresta entre as placas metálicas que separavam as torcidas de Palmeiras e Flamengo na Rua Padre Antônio Tomás. É possível ver Gabriela nessa imagem, vestindo calça jeans e uma camisa clara de manga longa, a cerca de três metros dessa divisão. Segundos depois, uma das pessoas que estavam gravando a cena fala: “Ih, a menina desmaiou aí, ó”.

Na interpretação de flamenguistas, a garrafa arremessada por esse palmeirense se espatifou na placa de metal e os estilhaços atingiram o pescoço de Gabriela — a jovem aparece no vídeo com os braços recolhidos na altura do peito. Não é possível ver com clareza se havia fragmentos de vidro se espalhando nesse momento.

O delegado responsável pela investigação, César Saad, da Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), informou nesta segunda-feira que esse vídeo faz parte dos materiais que estão sendo analisados no inquérito sobre o caso.

Ainda no sábado, o suspeito Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, foi preso em flagrante por supostamente ter sido a pessoa que jogou a garrafa que atingiu Gabriela. Ele foi identificado pelos policiais que contiveram o confronto com base no depoimento das pessoas que presenciaram a confusão. Em sua oitiva registrada no boletim de ocorrência, Leonardo disse que havia apenas arremessado pedras de gelo contra os palmeirenses. Depois, segundo Saad, ele admitiu que arremessou uma garrafa, mas disse que não tinha a intenção de atingir Gabriela.

Leonardo está preso preventivamente. Ele responderá por homicídio doloso por motivo fútil. A polícia ainda busca identificar mais pessoas envolvidas no confronto e novas imagens que mostrem o momento exato em que o objeto que atingiu Gabriela foi arremessado.

O corpo da torcedora foi velado na manhã desta terça-feira, no Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

