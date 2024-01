A- A+

Tumulto PM e Arena responsabilizam Sport por confusão na entrada da torcida do Santa; Leão culpa FPF Torcedores do Santa Cruz passaram por tumulto antes do Clássico das Multidões do último sábado (20), disputado na Arena de Pernambuco; FPF não se pronunciou

Sport e Santa Cruz disputaram o Clássico das Multidões no último sábado (20) com a presença de 20.860 torcedores Arena de Pernambuco e os tricolores passaram por dificuldades na entrada ao estádio. Veja o vídeo:

Mais uma vez a POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO e o batalhão de CHOQUE humilhando, espancando e torturando o torcedor.



As entidades que participaram da organização da partida se pronunciaram sobre o ocorrido a partir do último domingo (21). A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Arena de Pernambuco responsabilizaram o Sport- mandante do jogo- pela falha na entrada. Confira as notas na íntegra ao final da matéria.

De acordo com a PMPE, a carga liberada para os tricolores seria de 2.200 ingressos. Ela foi alterada às 20h da véspera da partida com o aumento da carga pelo Sport para 6 mil ingressos.

Ainda segundo a nota, o Sport não atendeu aos requisitos de aumentar o número de catracas, gradis, leitores manuais e profissionais nos portões de acessos.

A Arena de Pernambuco informou que estava preparada para receber os torcedores desde às 11h do sábado (20). A gestão do estádio ressaltou que dá apoio na infraestrutura de limpeza, segurança patrimonial, gramado, climatização e mobilidade, mas a operação do jogo é do clube mandante.

Sport responsabiliza FPF

O Sport se defendeu, também por meio de nota, que o aumento na carga de ingressos para a torcida do Santa Cruz foi um pedido da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

O Sport Club do Recife vem a público esclarecer os fatos ocorridos na entrada da torcida visitante no clássico do último sábado (20), na Arena de Pernambuco.



De acordo com o Leão, a FPF notificou com o clube na véspera da partida para disponibilizar 20% da capacidade da Arena – aproximadamente 8.400 ingressos – para a torcida visitante e amplia-los para alocação também no setor norte inferior. O aumento de setor não aconteceu, mas foi aumentada a capacidade para os tricolores.

"Desta forma, visando promover a segurança das torcidas, adotou-se a providência de intervir para manter o setor norte inferior isolado, em cumprimento também a uma determinação da PM. Porém, com o aumento imprevisto na carga de ingressos da torcida do visitante, aumentou o espaço no norte superior, a fim de contemplar toda a carga determinada pela FPF", diz um trecho da nota.

FPF

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (22), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou, através da assessoria de imprensa, que ainda não fará nenhum tipo de pronunciamento sobre o ocorrido com os torcedores do Santa Cruz.

Veja a nota Polícia Militar de Pernambuco



A Polícia Militar informa que realizou em conjunto com representantes dos clubes, Arena Pernambuco e entes envolvidos, o planejamento operacional do clássico pernambucano Sport x Santa Cruz.

Para essa partida a PMPE empenhou 666 policiais militares distribuídos na área interna e externa garantindo a segurança nos principais acessos ao local do jogo e nas estações de metrô e terminais integrados de passageiros que receberam reforço do policiamento motorizado.

A PMPE esclarece que foi notificada pelo clube mandante às 20h da sexta-feira (19) que a torcida visitante teria o número de 2200 ingressos disponíveis aumentado para 6000 ingressos, sob a alegação que estaria atendendo aos 20% da capacidade da Arena Pernambuco, descumprindo dessa forma com a capacidade operacional planejada para essa partida, não atendendo a outros requisitos de segurança, pois não aumentou o número de catracas, gradis, leitores manuais e profissionais nos portões de acesso.

A PMPE informa que fez a contenção da massa de pessoas, utilizando de técnicas para controle de multidões, evitando dessa forma que pessoas se ferissem ou fossem pisoteadas, liberando aos poucos o público à medida que os acessos ficavam livres. A PMPE reforça seu compromisso com a segurança e a ordem pública garantindo o bem estar da sociedade pernambucana.

Veja a nota da Arena de Pernambuco

A Arena de Pernambuco estava pronta para receber o público antes dos portões serem abertos, inclusive os estacionamentos abertos às 11h para receber todo o público com tranquilidade, o que ajudou a mobilidade fluir de forma satisfatória.

Embora nossa equipe apoie no que diz respeito a infraestrutura de limpeza, segurança patrimonial, gramado, climatização, iluminação e mobilidade, a operação do jogo é de responsabilidade do clube mandante que realize jogos na Arena de Pernambuco.



Veja a nota do Sport

O Sport Club do Recife vem a público esclarecer os fatos ocorridos na entrada da torcida visitante no clássico do último sábado (20), na Arena de Pernambuco.

O Clube elucida que na reunião junto ao Grupo de Trabalho (GT) – que envolve Polícia Militar (PM), Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Arena e demais órgãos competentes – havia sido estipulado um determinado quantitativo de ingressos para a torcida visitante, que ficaria no setor norte superior.

Assim sendo, o Sport montou toda a operação para receber aquele público apontado, no que diz respeito ao horário de abertura, número de portões e quantidade de catracas, dentre outros.

Nas vésperas da partida, a FPF notificou o Sport no sentido de, obrigatoriamente, disponibilizar 20% da capacidade da Arena – aproximadamente 8.400 ingressos – para a torcida visitante e amplia-los para alocação também no setor norte inferior – indo em contra ao que havia sido acordado na reunião do grupo de trabalho, bem como das inúmeras ressalvas realizadas pelo Sport em prol da segurança e bem estar, o que não foi considerado pela Federação.

Diante disso, o setor de operações do Sport reuniu-se com os órgãos para mostrar os riscos de ter também a torcida visitante em um segundo setor. Desta forma, visando promover a segurança das torcidas, adotou-se a providência de intervir para manter o setor norte inferior isolado, em cumprimento também a uma determinação da PM.

Porém, com o aumento imprevisto na carga de ingressos da torcida do visitante, aumentou o espaço no norte superior, a fim de contemplar toda a carga determinada pela FPF.

A operação do jogo foi readequada imediatamente após a determinação da Federação, uma vez que este não havia sido o percentual acordado na reunião do GT. Além disso, a escolta promovida pela PM com um grande número de torcedores agravou ainda mais a recepção dos visitantes, uma vez que concentrou cerca de 2 mil pessoas para adentrarem ao mesmo tempo em um curto lapso temporal, o que inevitavelmente causa filas e transtornos.

O Sport se disponibiliza sempre a receber qualquer torcida visitante da melhor maneira possível e com a segurança como prioridade, porém, conta com a colaboração dos demais órgãos para que seja cumprido o que fora determinado na reunião do Grupo de Trabalho, sem mudanças ou imprevistos.

