Polícia Civil dá detalhes de operação envolvendo morte de torcedor do Santa Cruz

A- A+

Os detalhes da Operação Olho no Lance foram divulgados na tarde desta quarta-feira (2), durante entrevista coletiva.

Essa operação tem relação com a morte de Lucas Rosendo, torcedor do Santa Cruz, após ele ser agredido no dia 21 de maio deste ano, quando iria ver o Santa Cruz enfrentar o Campinense, da Paraíba, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Este é o terceiro caso de homicídio envolvendo intolerância esportiva, somente neste ano, em Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, hoje foram expedidos nove mandados de prisão. Do total, seis foram cumpridos.

Entre eles, dois têm envolvimento direto com agressões físicas ao torcedor e outros quatro com a articulação do crime, como, por exemplo, organização do ataque, marcação de território do crime e monitoramento do ônibus que a vítima estava.

A operação Olho no Lance, que faz alusão a um jargão usado no futebol, investiga associação criminosa voltada para prática dos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal, provocação de tumulto e associação criminosa envolvendo torcidas organizadas, que, inclusive, estão extintas no Estado, mas ainda atuam de forma ilegal.

Revide

De acordo com o delegado Raul Junges, responsável pela investigação, a motivação do crime tem relação com a morte de um membro da extinta torcida organizada do Sport (TJS), que aconteceu em 8 de fevereiro deste ano e culminou na Operação Impedimento, na qual 11 pessoas foram presas.

No dia do crime que vitimou Lucas, o ônibus em que ele estava passava pela avenida Pan Nordestina, em Olinda, quando foi impedido de prosseguir por lideranças que bloquearam a via e colocaram uma geladeira para impedir o tráfego.

As pessoas começaram a apedrejar o veículo quando o motorista percebeu o risco e fez uma manobra arriscada, imediatamente, para fugir do ataque e retornou pela contramão para salvaguardar as vidas que estavam no veículo.

Pouco tempo depois, Lucas desembarca, é perseguido e cinco agressores espancam o torcedor do Santa Cruz. Após esse confronto, Lucas foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Tabajara, também em Olinda. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu, após sofrer traumatismo cranioencefálico.

"Nessa ocasião, a Torcida Jovem do Sport se organizou, através dos monitores dos bairros, um local de encontro que deixou eles posicionados de forma estratégica para interceptar um ônibus que vinha com torcedores do Santa Cruz para a partida. Nesse momento, uma das lideranças estava monitorando o ônibus, de moto, e deu o comando para que a passagem do veículo fosse impedida", explicou.

Ainda segundo o delegado Raul Junges, as pessoas envolvidas no crime foram presas em Paulista, Olinda e no Recife.

Criminosos comemoraram

O titular da 9ª Delegacia de Polícia e de Homicídio, Marcos Maggi, afirma que os criminosos fizeram um tipo de comemoração, após as cenas de agressão.

Um criminoso que desferiu chutes na cabeça de Lucas Rosendo se junta a outro torcedor, rasga a camisa ensanguentada da vítima em duas partes para exibir como um tipo de "troféu" em uma rede social.

"Todos se juntaram com a camisa da vítima para postar e comemorar aquele troféu como se fosse uma vitória", explicou.

Veja também

FUTEBOL Lula diz que seguirá investindo "ainda mais" no futebol feminino