Polícia Civil de Pernambuco prende envolvido em ataque a ônibus do Fortaleza

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva - DPRIE, cumpriu nesta quarta (24) o mandado de prisão de um homem de 33 anos acusado de participar no ataque ao ônibus do Fortaleza, nas imediações da Arena de Pernambuco, após o jogo entre os cearenses e o Sport, no dia 21 de fevereiro, pela Copa do Nordeste.

O homem, encontrado em Camaragibe, estava foragido desde o dia 15 de março, quando foi deflagrada a Operação de Repressão Qualificada - ORQ Hooligans. Ao todo, já são sete prisões efetuadas após a investigação e mais duas pessoas seguem procuradas.

Entenda

A rivalidade entre Sport e Fortaleza, acirrada por grandes duelos recentes, incluindo a decisão da Copa do Nordeste de 2022, teve um capítulo assustador há dois meses, provocado por uma ação de criminosos. O ônibus da delegação do Fortaleza foi atingido por pedras e bombas distante cerca de oito quilômetros do estádio. Seis atletas ficaram feridos.

Entre os casos mais graves estava o do lateral-esquerdo Escobar, com trauma cranioencefálico, levando 13 pontos no rosto. Ao todo, o Fortaleza contabilizou 1.200 lesões nos jogadores.

As primeiras prisões ocorreram no dia 15 de março, com três homens detidos sob as acusações de tentativa de homicídio, associação criminosa, dano ao patrimônio e provocação de tumulto. Todos eram reincidentes, ou seja, já haviam participado de outros crimes. Um quarto suspeito foi preso no dia 19 do mês passado.

Após investigação, a Polícia Civil de Pernambuco identificou que o presidente e o vice-presidente da Torcida Jovem do Leão (TJL) foram os mandantes do ataque. A dupla foi presa de forma temporária por 30 dias.

No Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Sport inicialmente foi punido com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil. Os rubro-negros também perderam carga de ingressos destinada à sua torcida em partidas visitantes.

Posteriormente, porém, o Sport teve a pena reduzida para quatro partidas. Os pernambucanos voltaram a ter torcida contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco - a Federação Cearense de Futebol (FCF) tentou manter a partida de portões fechados, mas o STJD não acatou o pedido. Em campo, o Leão ganhou por 2x1.

Reencontro

Sport e Fortaleza voltarão a se enfrentar na Arena de Pernambuco, agora pelas semifinais da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para o dia 26 de maio.

