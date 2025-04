A- A+

Futebol Polícia Civil descarta ato racista em casca de banana que caiu perto de banco do Sport Inquérito concluiu que jogadora do Internacional não teve intenção de praticar racismo com atletas do time feminino do Leão

Em nota, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI), sob a coordenação da Delegada Tatiana Barreira Bastos, Diretora da Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância e titular da DPCI de Porto Alegre, negou que houve racismo no caso da ex-atleta do time feminino do Internacional. A jogadora arremessou uma casca de banana que caiu perto do banco de reservas do Sport, no jogo entre os clubes, pelo Brasileirão feminino.

O caso ocorreu no dia 31 de março, no campo do SESC Protásio Alves, em Porto Alegre. A atleta, à época no Internacional, arremessou um copo que tinha uma casca de banana. O pedaço da fruta caiu próximo ao banco de reservas do Sport.

Durante a apuração, foram ouvidas cinco jogadoras do Sport, uma do Internacional (indicada pela defesa), o diretor do Leão, um segurança do clube gaúcho e a própria investigada. As atletas rubro-negras afirmaram que não ouviram quaisquer xingamentos ou insultos de cunho discriminatório no momento dos fatos.

A jogadora investigada declarou que agiu por impulso, aborrecida com o gol de empate do time adversário, e que não percebeu a presença de uma casca de banana no copo. Afirmou ainda que não havia consumido banana, apenas paçocas distribuídas na arquibancada. As imagens analisadas confirmaram que o copo caiu entre as cadeiras. A casca de banana parou no entorno do banco de reservas do Sport.

Na conclusão das investigações, foi indicado que “com base nos elementos colhidos, a autoridade policial concluiu que não houve dolo discriminatório por parte da investigada, afastando a tipificação por crime de racismo”. No entanto, a conduta foi enquadrada como crime de causar tumulto durante evento esportivo, previsto no art. 201 da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), em razão da mobilização de jogadoras, deslocamento da arbitragem e atuação de segurança no local.

