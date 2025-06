Polícia Civil desmantela esquema de fraude que desviava salários de jogadores de futebol

A- A+

A Polícia Civil anunciou, nesta terça-feira (24), que desmantelou um esquema de fraude bancária que desviava salários de jogadores de futebol através de identidades falsas, em uma operação já prendeu duas pessoas até o momento.

A operação, denominada "Falso 9", mobilizou mais de 100 agentes da Polícia Civil dos estados de Rondônia e Paraná, com apoio das corporações de Amazonas e Mato Grosso, que cumpriram 33 mandados nesta terça-feira, 22 de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva.

A Polícia Civil do Paraná informou, em um comunicado, que prendeu dois homens, de 34 e 54 anos, suspeitos de fazerem parte do esquema.

De acordo com a investigação, os criminosos abriam contas bancárias com documentos falsos em nome de atletas brasileiros e solicitavam a transferência de pagamentos de salários de suas contas reais para as contas fraudulentas.

Entre as identidades usadas estavam as de Gabigol, ex-jogador do Flamengo, atualmente no Cruzeiro, e do argentino Walter Kannemann, do Grêmio, segundo a imprensa.

"Assim que os valores eram recebidos, os golpistas transferiam o dinheiro para outras instituições financeiras, compravam produtos e serviços ou faziam saques em caixas eletrônicos, dificultando o rastreamento e a recuperação dos valores", disse a polícia em um comunicado.

A investigação começou em janeiro, depois que um banco detectou irregularidades nas operações de portabilidade da folha de pagamento de atletas.

O esquema conseguiu desviar mais de R$ 1 milhão. Deste montante, as autoridades recuperaram R$ 135 mil.

O banco "corrigiu imediatamente a vulnerabilidade" após notar o esquema e ressarciu as vítimas, "que não tinham conhecimento do golpe", afirma a polícia.

Os suspeitos são acusados de fraude eletrônica, falsa identidade, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 33 anos de prisão.

