Prisão Polícia prende suspeito de espancar até a morte torcedor do Santa Cruz em maio de 2023 Lucas Gabriel Rosendo tinha 21 anos e faleceu enquanto estava indo em direção ao Arruda para assistir Santa Cruz x Campinense

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, nesta quinta-feira (29), mais um homem suspeito de participação na morte de Lucas Gabriel Rosendo, torcedor do Santa Cruz que foi agredido no dia 21 de maio do ano passado em episódio de violência envolvendo grupos organizados.

A prisão de José Amaro de Lima Neto aconteceu no bairro de Águas Compridas, em Olinda, e foi mais uma consequência das investigações da Operação de Repressão Qualificada Olho no Lance, deflagrada em agosto de 2023. O homem é acusado de ter espancado o torcedor tricolor.

No ano passado, a Polícia Civil emitiu nove mandados de prisão na Operação Olho no Lance e já tinha cumprido seis.

Veja a nota oficial da Polícia Civil sobre a prisão desta quinta-feira (29):



A Polícia Civil de Pernambuco informa que deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um homem de 24 anos. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (29), no bairro de Águas Compridas, em Olinda. A prisão é referente às investigações da Operação de Repressão Qualificada Olho no Lance, deflagrada em agosto de 2023.

Entenda o caso

Lucas estava indo ao Estádio do Arruda quando foi espancado por membros de uma torcida organizada. O crime aconteceu na PE-15 na tarde do dia 21 de maio de 2023, dia em que o torcedor iria ver o Santa Cruz enfrentando o Campinense/PB pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Os criminosos começaram a apedrejar um ônibus de transporte público. O motorista percebeu o risco e fez uma manobra arriscada, imediatamente, para fugir do ataque e retornou pela contramão para salvaguardar as vidas que estavam no veículo.

Lucas desembarcou do ônibus, foi perseguido e cinco agressores espancaram o torcedor tricolor. A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Tabajara, também em Olinda. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu após sofrer traumatismo cranioencefálico.

