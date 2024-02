A- A+

SANTA CRUZ Polícia conclui laudo de vistoria e liberação ou não do anel superior do Arruda depende da FPF Santa Cruz recebe Central por jogo decisivo às 16h30 deste sábado (2)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) afirmou, na tarde desta quinta-feira (29), que concluiu o laudo da vistoria realizada no período da manhã no anel superior do Estádio do Arruda, onde o Santa Cruz receberá o Central em jogo decisivo, a partir das 16h30 deste sábado (2).

O duelo é válido pelo Campeonato Pernambucano, mas, uma vitória, pode deixar o Tricolor mais próximo de uma vaga à Série D do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a corporação, a liberação ou não do espaço agora fica a cargo da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco nesta tarde, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, por sua vez, garantiu que ainda não recebeu o documento, mas acredita que nas próximas horas a torcida coral tenha a confirmação ou não da liberação do anel superior para o jogo do fim de semana. Caso o local esteja apto, o público poderá chegar a marca dos 47 mil torcedores.

Veja também

Tênis Medvedev passa sem sustos por Fokina e avança à semifinal em dia de desistências em Dubai