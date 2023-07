Polícia da Nova Zelândia relata mortes em cidade-sede da Copa do Mundo feminina

A- A+

Em Auckland, na Nova Zelândia, cidade que recebe o primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina, às 4h (horário de Brasília), da seleção anfitriã diante da Noruega, no Eden Park. a polícia local relatou um crime em uma área de construção na região central. Três mortes foram confirmadas.

De acordo com as autoridades, a ocorrência se deu "após relatos de uma pessoa disparando uma arma de fogo na Queen Street, por volta das 7h22". Podemos confirmar que duas pessoas morreram. O agressor também morreu", diz o comunicado inicial.

O jornal New Zealand Herald, do país, lista outras seis pessoas feridas no incidente, sendo três com gravidade. A área em que ocorreu o crime fica perto de uma "Fifa Fan Zone", setor para interação de torcedores do Mundial, e próximo do hotel em que está hospedada a seleção da Norueg.

